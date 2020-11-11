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【小老闆生意經@iM網欄】C2M模式崛起  消費者講求高性價比

名人薈萃 07:27 2020/11/11

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「淘寶」這個手機應用程式（App）相信大家用得多，「淘寶特價版」這個App未知大家使用過沒有？原來在今年3月，阿里巴巴 09988 旗下電商平台淘寶推出了「淘寶特價版」這個App，此平台標榜銷售比「淘寶」更便宜的東西，平台上售賣的商品大部分來自各地的產業基地，即是產品原廠的製造商。
 
C2M零售模式的崛起
 
這個「淘寶特價版」的電商平台究竟有什麼賣點？背後關乎到C2MCustomer to Manufacturer）模式。C2M是一種新型的電子商務互聯網商業模式，此模式是基於B2CBusiness to Customer）平台模式衍生出的一種新電子商務模式。照字面上看，C2M的意思是顧客對工廠，意思是一邊連接著製造商，另一邊則連接著消費者，即是顧客直接對工廠。
 
這個模式可省掉庫存、物流、分銷等等各環節，節省中間多個不必要的成本，令客戶可以以超低價格買到產品的同時，製造商亦降低了庫存的壓力。這個C2M模式可謂電商平台發展的新趨勢，對消費者的消費意欲亦有正面的促進作用，亦可幫助產業帶工廠升級。
 
高性價比成品牌大趨勢
 
C2M模式誕生後，對零售業的商家究竟有什麼啟示？今時今日，消費者都是相當之精明，有了「淘寶」之後，很多人買東西都懂得自己上網找，而不是到商場到處找尋，使零售行業的經營前景愈來愈差。而實體門店生存空間狹窄，相反網上平台才是行業發展的大趨勢，但在云云眾多的網絡平台之中，商家如何突圍而出？首先，產品品質一定要好。其次看的，就是性價比較高的產品，即是產品要物有所值，價錢較低但品質較高的產品則較受消費者追捧。最後，亦是消費者最講究的，就是商店的服務態度，除了有售前服務，售後服務亦是十分重要，此或是客人會否再次光顧的關鍵。
 
而在疫情下，消費者較少會花費在品牌產品身上，不是必需品的話更不會隨便購買，因此對高性價比的產品追求較大。性價比，顧名思義，是性能和價格之間的比例關係。一件產品的性價比較高，是指這個產品具備很高性能但價格便宜，而性價比高的前提一定是性能好，而不一定是價格低。即是要先保證其產品性能或品質，才考慮去降低成本，而不是一味為了降低成本而忽略了產品的品質。然而，C2M模式的出現，令高性價比的產品受到市場關注。小米（01810）此品牌的一直都是高性價比的代表，小米的成功，更意味了高性價比產品是零售行業發展的大趨勢。而在C2M模式推動下，相信未來人們對高性價比產品的追求只會愈來愈大。

作者_Anna簡介

前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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撰文 : Anna

欄名 : 小老闆生意經

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