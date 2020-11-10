【Flycation】東瀛遊推「EGL Flycation激想飛」每位最低499元　首班航班11月21日出發（附詳情）

▲ 東瀛遊推出「EGL Flycation 激想飛」旅遊產品，其中包括21班選乘HK Express客機的主題航班。

EGL東瀛遊 （06882） 表示，有見香港快運（HK Express）推出的UOFlycation環港遊飛行體驗反應熱烈，東瀛遊決定推出多個「EGL Flycation 激想飛」旅遊產品，其中包括21班選乘HK Express客機的主題航班。EGL Flycation首班出發航班為11月21日，淨機票3人同行低至每位499元，每程航班送出的獎品總值高達20萬元。

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除了淨買機票外，還可以選擇套票配搭Staycation、本地親子一天遊旅行團或本地玩樂，包括香港迪士尼樂園門票連酒店住宿。

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東瀛遊亦開設開創線上旅行團Virtual Tour，客人可於11月21日首班「夢幻宮崎‧鹿兒島主題專機空中之旅」出發前，透過Facebook網上直播觀賞宮崎景點實時現況，先用眼晴去旅行。日本線上旅行團日期為11月19日，於下午1時半至2時進入EGL Tours東瀛遊Facebook便可收看直播。

除日本各地縣政府觀光部外，台灣、韓國、泰國、馬來西亞及澳洲等地的旅遊觀光機構亦會與公司合作，在11月下旬及12月內推出不同主題航班。

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東瀛遊又指，每程「EGL Flycation激想飛」90分鐘航班中，均會送出大量精彩禮物或獎賞等，包括不同特色紀念品、亞洲區各地不同航點來回機票、環球酒店住宿、EGL東瀛遊大阪逸之彩酒店住宿及沖繩逸之彩酒店住宿券、日本東急集團酒店住宿劵等，每程航班送出的獎品總值高達20萬元。另外，每位旅客亦都可獲贈EGL Tours福袋乙個。

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東瀛遊主席袁文英表示，包機的初衷是希望藉本地旅遊帶動旅遊業復甦，推動一直遭受重創的旅遊業，同時能夠為日後復甦做好準備。即使目前距離全面開關仍然言之尚早，但估計市民已經「等到頸都長」，希望可以去旅行。

他續指，見到本地玩樂包括酒店Staycation，一天團以及其他體驗活動銷售理想，相信EGL Flycation可以為顧客帶來一個輕旅行的選擇。是次更得到日本縣政府觀光部以及各地旅遊局夥伴支持，推出主題專機系列，出發日期主要包括星期六、聖誕及元旦等熱門旅遊假期。

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編輯：袁諾曦