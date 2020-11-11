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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】找一個周末假日環香港島跑 成就解鎖感覺勁爽

名人薈萃 16:51 2020/11/11

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（此路段只建議長跑或山賽經驗豐富人士，若只曾跑過10公里或半馬，建議只跑其中一段，如港島北或港島南較易跑部分，部分山路如港島徑未必有太多補給點，緊記帶備充足水份及食物）

還記得早幾期訪問文章，跑過七大洲高峰的跑手吳俊霆Elton曾講過，試過心情低落時連續五晚收工後環香港島跑，頓時壓力釋放身心舒暢。其實環香港島路線有多個版本，最多人跑的當然是沿著海岸線繞圈跑，小弟今年五月試過一次，大約64公里左右，當日也跑了接近9小時，大家若跑開長跑，在假日或周末有時間，又想挑戰自己的話，不妨試一試。

小弟當日由西環中山紀念公園出發，沿著中西區海濱長廊，穿過信德中心底，經過多個離島碼頭及天星碼頭，再跑添馬至灣仔會展的海濱長廊，經灣仔碼頭再經運盛街跑至鴻興道，很快就到達紅磡海底隧道港島入口，這時大概差不多跑了5公里。

早上八時多由西環中山紀念公園出發。

到紅隧入口約跑了5公里。


再沿銅鑼灣避風塘旁的維園道向前跑，跑多一會就會到達炮台山附近，此時由於海旁沒有大路可跑，多數跑友都會是沿電氣道一直跑至北角碼頭，前北角邨對出的海旁現已重建成商場及住宅，感覺煥然一新。
來到鰂魚涌，到了港島東跑友的「地頭」，跑到鰂魚涌公園入口前轉左出海旁，很快就會跑到西灣河碼頭，再跑到愛秩序灣轉右，沿阿公岩路轉左上柴灣道，落坡左轉入樂民道經東區醫院，再過天橋跑到柴灣公園，再朝著小西灣方向跑去。經藍灣半島到小西灣海濱花園後，就可沿著龍躍徑上砵甸乍山。

跑過長長的龍躍徑，在歌連臣角道花園可遠眺港島東及九龍景色。


除非很想登砵甸乍山山頂，或是很想落大浪灣，否則建議沿砵甸乍山郊遊徑，到達砵甸乍山觀景台後，經馬塘坳駁上港島徑第8段逆走。若選擇上砵甸乍山山頂又落大浪灣的話，隨時要跑多一至兩小時。
 　 

上次跑錯路到大浪灣，居高臨下景色亦十分優美，其實之後亦可經大浪灣道轉入石澳道環島，但跑馬路較危險亦不太建議。


當然大家可以上龍脊前往土地灣，小弟由於不想再次上山，就棄龍脊跑石澳道，但沿著沒有行人路的馬路跑，沿途車輛較快，實在有點心驚膽跳，在此不建議大家跟隨這路線了。有朋友另外建議當逆走港島徑8段時見到龍脊路牌不轉上，繼續沿山腰跑，之後就會去到龍脊入口的涼亭位置，然後繼續逆走8段落石澳道就可到土地灣，就可避開跑馬路路段。

去到土地灣就是大家熟悉的港島徑7至8段，沿途指示清晰，只要順著路逆走港島徑就可以跑大潭水塘。若不想跑大潭道馬路落赤柱（同樣地，因有一段是沒有行人路，有點危險），可以先過對面馬路，就可沿著赤柱東引水道跑，直達赤柱，這時已大約跑了40公里，是時候找間快餐店醫醫肚，休息一下。 　 

跑到大潭水塘大潭道入口，有幾部汽水機及加水站，是補給的好地方。

沿大潭道落赤柱，有一段沒有行人路，建議到對面馬路，跑赤柱東引水道前往赤柱更安全。


跑到赤柱打後的路線難度已不高，基本上是可以順著google map 完成餘下路線，當然如果大家有留意小弟早前寫的文章，跑時打開香港遠足路線app會更好，因為不愁邊跑邊找路線，一早選定app內推介的環島或RTI (Round the Island)路線，跟著就是了。

由赤柱沿行人路跑至舂坎角及淺水灣，再經別具特色的麗海堤岸路跑至深水灣，經海洋公園到達香港仔，「唔夠候」當然可以加插鴨脷洲路段。接著沿田灣海旁段經過華貴華富邨上域多利道，腳有餘力可以再落數碼港，經沙灣徑上大口環，再回域多利道直向堅尼地城邁進。最後一段當然是打卡熱點西區公眾貨物裝卸區及中西區海濱長廊，一條直路直達中山紀念公園。若果你跑得和小弟一樣慢，應該差不多黃昏時候到達終點，這時就盡情在享受無敵日落景吧。第一次跑完環島的一刻，相信大家一定會感到很有成就感，有點飄飄然呢！
 

沿途經過淺水灣及深水灣，跑麗海堤岸路一段十分舒服。

跑落數碼港也愜意，但之後大口環路上斜至域多利道一段卻一點不易。

跑回中山公園已大約傍晚六時，好好享受日落一刻。

小弟上次跑完環島的跑步圖，第一次跑完很有滿足感。

作者_Clayton Lauw簡介:

跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw

欄名 : 跑呀跑，跑咗去邊？

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