【C家教路@iM網欄】拜登當選沖喜市場氣氛 新冠疫苗黃雀在後

各大媒體周末宣佈美國民主黨總統候選人拜登勝出，本來估計環球股市會整體向上走，尤其科技相關板塊，皆因市場憧憬著拜登上場或可緩和中美關係。可是，美國藥企輝瑞 (PFE) 周一（9日）晚傳來新冠疫苗的有效預防率逾九成的巨大消息，事件雖似在慶祝拜登當選，但環球股市卻因此將要迎來「大執位」。

這次新冠疫苗的消息明顯確定了疫苗正進入直路衝刺階段，分分鐘明年便可解決所有疫情問題，市場將會快速地反映未來經濟復甦的狀況，因此這次板塊輪動會比以前更強勁。從消息傳出後的影響可見，市場對後市非常看好，帶動美國國債收益率急升，相關金融股都迅速地反彈，匯豐控股（00005） 周二（10日）升約8%，本月至今已有逾17% 升幅。除了金融股，其他落後的舊經濟板塊，如油企、旅遊相關等公司都被炒起，美股周一道瓊斯指數及羅素2000指數都比其他指數強。相反地，較早前因疫情受惠的板塊，如網上醫療、會議及健身等新經濟行業都隨即被拋售，資金明顯都流入至舊經濟板塊上。

現時市場終於有充分理由把今年一直跑贏，而且昂貴的新經濟股及科技股沽出獲利，並追入一眾重資產、估值正落後的舊經濟股，所以筆者相信「換馬」的畫面會比早前的更久，板塊之間的變化會更波動。

至於在投資組合上的部署，筆者將會繼續「雙綫行車」，由於舊經濟股的佔比仍是頗低，未來不排除會在舊經濟板塊上繼續加注，並以指數期貨對沖科技板塊，貫徹「跟紅頂白」的作風。現時基金的資金有限，利潤較小的失勢板塊，如醫療保健相關公司，將會進行減持及止蝕。市場「大執位」將是個艱難的時期，同時亦是充滿著機會的時刻，事後才能知道誰能守到最後。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有匯豐控股的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/





作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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