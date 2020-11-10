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舊版Android裝置將於明年9月起無法正常登入部分網站

科技 21:03 2020/11/10

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Let's Encrypt最近宣布，與認證機構IdenTrust 的合作夥伴關係將會在明年9月起終止，有約三分一的Android裝置將會出現憑證錯誤問題，呼籲用戶儘快升級。

據Google早前的統計顯示，搭載Android 7.1以上版本的裝置佔66.2%。非營利認證機構Let's Encrypt最近就宣布，其與認證機構IdenTrust 的合作夥伴關係將會在明年9月 1日起終止，有約三分一的Android裝置將會出現憑證錯誤問題，同時呼籲用戶儘快升級舊版Android，也希望網站管理員更新憑證。

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Let's Encrypt表示，他們沒有與對方續約的打算，計劃從2021年1月11日起，停止與IdenTrust進行預設的交叉驗證，並將之完全切換到自己的根證書。不過，在這個情況下，就會有很多加密網站將無法相容於舊版Android裝置的問題出現。

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而目前受影響的裝置為Android 7.1.1 Nougat 或以前的系統版本，Let's Encrypt指，這些舊版Android裝置由明年9月起，可能無法正常登入部份網站。除了更換手上的Android手機或平板外，Let's Encrypt亦有提供其他建議，讓用戶能夠無障礙地繼續瀏覽因證書過期而無法相容的網站。對終端用戶而言，舊版Android用戶可升級OS，或是安裝Firefox Mobile來取代Android系統內建的瀏覽器，這是由於Mozilla是Let's Encrypt 的根證書夥伴之一，而非使用Android系統，即使系統已經過期和欠缺更新，都不會受到影響。

責任編輯：施雯雯

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