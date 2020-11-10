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【輝瑞疫苗】疫苗面世不等於航空業復甦　調查指逾八成人不願再重拾昔日飛行習慣

Hot Talk 19:20 2020/11/10

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調查指，全球83%飛行常客均不願意重回昔日的飛行習慣，31%指會減少飛行。

輝瑞疫苗年底前有機會面世，香港及新加坡「旅遊氣泡」細節亦傳將推出，市場憧憬經濟活動可以重回正常軌道，傳統經濟股現大幅反彈。不過，Inmarsat調查發現，即使疫苗面世後，疫情大幅紓緩，但在檢測及隔離措施下，大部分市民均不計劃重拾昔日的飛行習慣，恐會影響全球航空業復甦。

香港新加坡「旅遊氣泡」細節傳周三公布，詳見【下一頁】

調查指，全球83%飛行常客均不願意重回昔日的飛行習慣，31%指會減少飛行，只有約四分一亞太區受訪者於未來6個月有信心再以飛航方式旅行。

商務旅客雖只佔客機總人數約10%，卻佔航空公司利潤約55%至75%，因商務旅客較願意付出較高價格購買可退回的機票。

害怕感染、憂邊境關閉　不願出行

調查亦發現，不願以飛航方式旅行的人，大部分均害怕感染，而減低旅行意願，同時已習慣使用數碼創新科技接觸其他人。另一不願出行的原因，與擔心邊境突然關閉，不同國家採取不同安全措施有關。

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編輯：陳韻妍

疫情 機票 航空 航空業 疫苗

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