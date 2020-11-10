【飲食優惠】戶戶送多間餐廳推全日餐牌半價　616火鍋意粉屋都有

▲ 為慶祝戶戶送登陸香港5週年，即日起至11月29日，部份餐廳推出全日餐牌或特定菜式半價優惠。（戶戶送提供圖片）

為慶祝戶戶送登陸香港5週年，即日起至11月29日期間，超過4,000間餐廳夥伴提供9折優惠，部份餐廳更推出全日餐牌或特定菜式半價優惠，更可得到本地插畫家謝曬皮創作的特色外賣布袋。

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多間餐廳於11月的特定日子推出全日餐牌半價優惠，包括即日至11月15日有意粉屋、鮮芋仙等；11月16日至22日有616牛肉火鍋專門店、天仁茗茶等；11月23日至29日有大快活、Pepper Lunch等。此外，顧客惠顧部分餐廳亦可享特定菜式半價優惠，包括摩斯漢堡、 KFC、牛角日本燒肉專門店、牛涮鍋、PizzaExpress等。

▲ 以上餐廳於11月的特定日子推出全日餐牌半價優惠。（戶戶送提供圖片）

▲ 顧客惠顧以上餐廳亦可享特定菜式半價優惠。（戶戶送提供圖片）

戶戶送表示，這5年間平台上的餐廳夥伴數目增至多達8,000間，今年更錄得強勁雙位數增長，故本月以實際行動回饋社會，邀香港人氣插畫師謝曬皮合作，創作出4款可重用布袋；戶戶送另將送出環保餐盒，鼓勵顧客自攜餐盒外賣，同為減廢出一分力。

11月23日至27日期間，顧客凡惠顧「戶戶小廚」的生日套餐，即可獲贈所屬地區款式的外賣布袋一個及環保餐盒一個。顧客於11月28日至12月5日，自攜戶戶送送出的外賣布袋於鰂魚涌、西營盤及灣仔「戶戶小廚」的外賣自取餐點，更可獲得20元優惠券。

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責任編輯：朱悅瀅