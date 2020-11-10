傳華為出售旗下品牌「榮耀」叫價1000億人民幣

據内媒消息指，華為計劃將旗下品牌「榮耀」的手機業務打包出售，據聞交易價高達1000億元人民幣。收購方由多間公司組成，當中以在香港有上市的神州數碼（861）持股量最高。

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榮耀（Honor）這品牌也許不如華為為大衆所熟悉，但其實與華為關係密切。根據資料顯示，榮耀是母公司華為於2013年推出的手機品牌，不過在今年4月，該品牌已經脫離華為體系，成為一間獨立實體公司。

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内媒相關報道指，知情人士透露華為出售榮耀的價格是根據去年榮耀高達60億元利潤、16倍PE（市盈率）來制定，約為1000億人民幣。

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責任編輯：翁嘉陽