【輝瑞疫苖】新冠疫苗Q&A 關鍵資訊存疑

▲ 輝瑞公布,其新冠疫苗效用高達90%,惟科學界對這款疫苗的效用存疑,仍有幾個重要問題未解決。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情未歇,美國藥廠輝瑞(Pfizer,美:PFE) 宣布,其新冠疫苗效用高達90%,惟科學界對這款疫苗的效用存疑,仍有幾個重要問題未解決。

疫苗研發有何突破?

美國藥廠輝瑞(Pfizer,美:PFE) 宣布,其新冠疫苗效用高達90%。接種首劑疫苗後,相隔3周後再接種第二劑,接種7天後,效用率可達9成。但這次試驗沒有就種族差異進行測試,暫時未發現安全隱患。監管機構此前曾表示,將為有效性達50%的疫苗開綠燈,輝瑞疫苗已超越這項標準。

這款疫苗採用什麼原理?

疫苗通過mRNA的遺傳物質引入人體,觸發人體生產新冠肺炎病毒外層的尖刺蛋白(spike proteins)。 為了對抗這些疑似新冠肺炎病毒,人體產生抗體,激活其他免疫途徑,以防感染。若成功面世,將成為首款採用mRNA原理的疫苗。

未知的疑問:

可預防的病毒有幾多?效用有多廣?

目前僅3.8萬人在臨床測試中獲接種2劑疫苗,當中有164人確診新冠肺炎。研究會追踪接種者兩年,進一步研究疫苗有效保護的期限。

有效期多久?

據最新公布的數據顯示,大部分參加者血液中的抗體濃度仍然偏高,但目前仍屬測試的初步階段,對於疫苗產生的免疫保護時長仍然存疑。

在不同人群中的效果如何?

目前的測試數據未有提及個別群組接種疫苗的效果如何,如65歲以上長者、非裔美國人等,都被列為高危的群組。新聞稿上,只提及有42%的參加者來自廣泛多元的種族背景。(42% of participants had “racially and ethnically diverse backgrounds)

其餘疫苗研發進展

目前有170多款疫苗正在研發,其中11款處於第3階段臨床試驗,包括美國Moderna的mRNA疫苗和牛津大學和藥廠阿斯利康合作研發的疫苗等。後者通過改變的黑猩猩感冒病毒的基因,將尖刺蛋白的基因傳遞給人類細胞,務求病毒無法生長、引起感染。預計該疫苗測試結果將在數周內完成。

