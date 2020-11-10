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【恒指季檢】恒指周五季檢 6大染藍熱門逐個捉

股樓投資 20:02 2020/11/10

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港股形勢向好的同時，新一輪恒指季度檢討結果將於周五 (13日)揭盅。記得上一輪的恒指季檢中，由於首次納入阿里(09988)等多隻同股不同權的股份，故少有出現「三出三入」這如此大型的變動情況。由於多隻新經濟股經近日調整後仍擁有巨大市值，加上個別現有藍籌如太古(00019)及瑞聲科技(02018)的市值分別因國泰(00293)因素和業績因素，市值分別只得368億元及547億元，出局危機明顯。此刻發掘多隻周五有潛質染藍的股份，博其入圍後獲被動資金追捧，不失為一個值博策略。

6大有望於本次季檢中晉身恒指股份一覽：

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【推介跟進】友邦業績回暖 推介一周累升逾一成  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

經濟

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