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【美國大選】英國小報：拜登或邀奧巴馬任美國駐英大使

環球政治 19:13 2020/11/10

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美國大選尚未有終極結果，但民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）篤定當選，已獲多國領袖道賀。拜登領導下，美國外交政策走勢有重大轉變，備受關注。英媒報道指，拜登有意委任奧巴馬出任駐英國大使。倘成事，首相約翰遜將十分尷尬，因他當倫敦市長時，曾發表有關時任美國總統奧巴馬的刻薄批評。

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特朗普司法挑戰選舉結果，無阻拜登着手籌組內閣，其中一個關鍵的職位，是美國駐英國大使。英國《每日快報》引述保守黨內部消息人士指，美國政界有聲音建議拜登邀請前上司奧巴馬（Barack Obama）任此職位。

報道可靠度仍有疑問，但已引起關注。惟若果成事，對約翰遜（Boris Johnson）來講顯然不是好事。在2016年，時任倫敦市長的約翰遜不滿奧巴馬移走白宮內的丘吉爾雕像，斥他待慢英國，形容奧巴馬是半個肯亞人，對英國懷有源自祖先的怨恨。

帶種族主義色彩的言論，當時已受到批評，拜登當選後約翰遜再被翻舊帳。奧巴馬的前發言人Tommy Vietor日前在twitter轉推約翰遜祝賀拜登當選的帖文，稱不會忘記約翰遜的種族主義言論。

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拜登當選，或打亂英國脫歐談判部署，拜登上台，美國對歐盟取態無疑會較溫和，拜登公開表示，若英國撕毀脫歐協議部分內容，威脅北愛和平，將不會與英國簽署貿易協議。

責任編輯：林建忠

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