【新股IPO】輝煌明天1351明日掛牌　一手中籤率45%

一站式定製廣告服務公司輝煌明天（新上市編號：01351）將於明日掛牌，其暗盤表現亦不俗。根據輝立交易平台顯示，輝煌明天暗盤最高曾升至1.6元，較招股價1.1升45%，收市報1.52元，升38.2%。以每手2,000股計，一手帳面賺840元。

德琪醫藥6996抽唔抽？認購前五大不可不知，想知詳情請按：【下一頁】

此外，輝煌明天錄得1.85萬份有效申請，超額認購30.32倍，一手中籤比率45%，申請75手穩獲1手；大有融資為獨家保薦人。是次上市公司引入了2名基石投資者，合共認購3,860萬元股份。

德琪醫藥6996即日起招股 入場費約9131元，想知詳情請按：【下一頁】

是次集資所得，其中64.9%將用於擴展集團中介服務；21.3%將用於擴展營銷、客戶服務及設計團隊；10.5%用於提升信息技術及數據管理平台系統；以及餘下3.3%作為一般營運資金。

藍月亮本周四闖關 擬集資78億元，想知詳情請按：【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正