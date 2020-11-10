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【新股IPO】輝煌明天1351明日掛牌　一手中籤率45%

股樓投資 20:04 2020/11/10

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一站式定製廣告服務公司輝煌明天（新上市編號：01351）將於明日掛牌，其暗盤表現亦不俗。根據輝立交易平台顯示，輝煌明天暗盤最高曾升至1.6元，較招股價1.1升45%，收市報1.52元，升38.2%。以每手2,000股計，一手帳面賺840元。

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此外，輝煌明天錄得1.85萬份有效申請，超額認購30.32倍，一手中籤比率45%，申請75手穩獲1手；大有融資為獨家保薦人。是次上市公司引入了2名基石投資者，合共認購3,860萬元股份。

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是次集資所得，其中64.9%將用於擴展集團中介服務；21.3%將用於擴展營銷、客戶服務及設計團隊；10.5%用於提升信息技術及數據管理平台系統；以及餘下3.3%作為一般營運資金。

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記者：張以正

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