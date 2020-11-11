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【旅遊氣泡】香港新加坡「旅遊氣泡」11月22日通行　檢測費用約2000元、國泰首航價錢多少？（不斷更新）

Hot Talk 10:53 2020/11/11

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香港新加坡旅遊氣泡11月22日通行

香港與新加坡旅遊氣泡公布詳情，香港與新加坡「航空旅遊氣泡」會於11月22日起實行，旅客可以毋須檢疫往來香港和新加坡，行程目的不受限制。據港府香港新加坡「航空旅遊氣泡」專頁，航空旅遊氣泡專屬航班會由國泰航空 （00293） 、新加坡航空營運，11月22日，國泰會營運CX 759香港至新加坡、星航營運SQ 890新加坡至香港航班。11月23日起，國泰會營運CX759、CX734來回航班，星航營運SQ890、SQ891來回航班。

商經局局長邱騰華稱，每班專屬航班乘客上限200人。他續稱，參與旅遊氣泡旅客在港需檢測兩次（出發前及抵港時）、新加坡檢測一次。香港檢測費用上，港府會有19家政府安排檢測中心、15日起再增加4個社區檢測中心，進行收費檢測服務，收費240元，抵埗香港旅客的檢測費用為490元。邱騰華指，新加坡檢測費用須從新加坡政府交代，據其了解，收費約200至300坡元，即1200至1600港元。

以此計算，每次旅遊氣泡的檢測費用至少約1930元。

據國泰網站於周三上午11時10分顯示，首班旅遊氣泡航班機票由3391元起。

台灣為何不納入「旅遊氣泡」？邱騰華話你知【下一頁】

出發新加坡需要下載特定APP

由香港前往新加坡，香港旅客需要購買專屬航班的機票、申請航空通行證（Air Travel Pass）、在出發當日和當日之前的14天內沒有到過香港或新加坡以外的國家或地區。

另外，香港旅客要出發前出示檢測陰性結果，樣本必須在專屬航班的預定起飛時間前72小時內採集，而需要下載及操作新加坡推出的「合力追蹤」 （TraceTogether） 應用程式，並且在抵達新加坡前的3天內，填寫及遞交新加坡的電子入境卡。

港府交代旅遊氣泡流程（香港到新加坡）

    點擊圖片放大

新加坡旅客方面，前往香港的合資格旅客要符合3個條件：1）在出發當日及當日之前的14天內沒有到過香港或新加坡以外的國家或地區；2）從新加坡出發前及抵港後接受新冠病毒檢測的結果呈陰性；3）乘搭專屬航班。

港府交代旅遊氣泡流程（新加坡到香港）

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國泰航空昨日炒作疫苗措施大升14%後，今早股價轉跌0.5%，暫報6.38元，成交3870萬元。

（本文不斷更新中）

港府已將香港-新加坡「航空旅遊氣泡」 常見問題放在專頁

相關文章：【旅遊氣泡】林鄭月娥：檢測收費240元　限聚令等社交距離措施再延長

相關文章：【旅遊氣泡】大和「升兩級」籲買入國泰　料國泰明年經營成本減兩成（附最新大行觀點）

 

編輯：麥德銘、陳韻妍

香港股票 國泰航空 國泰航空（00293） 邱騰華 航空 香港 新加坡 商務及經濟發展局 新加坡航空

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