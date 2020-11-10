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【低價筍盤】90後乖女為同住家人將安樂窩升級 自掏荷包628萬購荃景花園3房

股樓投資 18:33 2020/11/10

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新盤群起出擊，市場焦點集中於一手市場，二手成交量明顯減少。二手放盤業主為吸引準買家注目，最近部份放盤業主的議價空間明顯有所增加。美聯物業分行高級分區營業經理鍾家豪表示，荃景花園放盤業主見市場多個新盤推出，最近的議價空間較早前提升，幅度約3%至5%，最近一位90後買家斥628萬元購入荃景花園3房單位。

【轉租為買】代理花盡舌游說成功令買家租轉買 創同類單位新高價848萬購YOHO Town三房，詳情按：【下一頁

以上成交為荃景花園5座中層A室，實用面積約495平方呎，3房間隔。鍾家豪稱，買家為90後年輕女生，跟家人於外區居住在較面積較細的單，並於荃灣區內工作。由於要輪班的關係，故有意於荃灣區內物色心儀物業入市，有見上址樓價較低水，而且單位間隔實用，可與家人一同居住，考慮不久即決定承接。

【樓市故事】孝順女為方便照顧年長媽媽 670萬沽將軍澳廣場兩房搬回娘家，詳情按：【下一頁

上述單位原業主叫價約640萬元放售，雙方議價後以628萬元成交，折合實用呎價約12,687元，建築呎價約10,145元。他補充，同類單位於今年6月錄得成交，售出單位為4座高層H室，成交價727萬元，是次買賣較高位回落約逾13%。

資料顯示，原業主於2008年8月以218萬元購入上址，故轉手帳面賺約410萬元，升值逾1.8倍。

【樓市現象】外區客聽到東涌有筍盤即趁墟尋寶 成功以590萬購入心水2房，詳情按【下一頁】 

 

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記者：陳詠妍

 

放盤 一手市場 低水 樓價 荃灣區 荃景花園

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