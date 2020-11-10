【寵物保險】OneDegree推全新寵物保險計劃　每年醫療額度7萬元

▲ OneDegree Hong Kong 行政總裁李俠恩(左)及OneDegree共同創辦人郭彥麟(右)。

OneDegree Hong Kong宣布，推出全新寵物保險「尊寵計劃」，提供年度醫療保額最高7萬元的寵物保險，保額暫為全城最高。

OneDegree表示，在新計劃推出前，超過6成客戶為毛孩購買高保額的「全方位計劃」，提供每年醫療保額3萬元。之後留意到市場對寵物保險有更高的保額需求，遂推出新計劃，包括港幣1萬元癌症現金保障，並提供高達九成賠償比例，更無指定項目賠償限制。

OneDegree Hong Kong行政總裁李俠恩表示，有好幾宗索償個案，單是一宗意外便用光整個年度保障額。他又指，在現時經濟前景不明朗的情況下，為毛孩提供健康保障顯得格外重要，而購買保險較儲蓄更優勝，因為保險能長遠為寵物主人減輕財務壓力，同時仍能為毛孩維持足夠醫療需要。

由即日起至今年12月6日，OneDegree推出保單75折優惠，新客戶在OneDegree網頁購買毛價保計劃並輸入優惠碼「ULTRA」即可享折扣。

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