【拜登當選】中美關稅有望取消有利物流？　易志明：中美貿易紛爭長遠存在

▲ 航運交通界立法會議員易志明（左）認為，即使美國民主黨總統候選人拜登當選，中美之間的貿易紛爭長遠存在，對本港物流業影響不大。圖右為香港貿易發展局副總裁劉會平。（曾耀輝攝）

中美貿易的關稅政策一直打擊本港物流貨運，有市場憧憬美國民主黨總統候選人拜登當選或會取消關稅。航運交通界立法會議員暨貿發局物流服務顧問委員會主席易志明認為，即使拜登當選，中美之間的貿易紛爭長遠存在，加上現時部分生產線早已轉移至東南亞地區，新總統出現對物流業影響不大。

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不過易相信，中國的地位仍難以完全取代，中國有完善的生產鏈，部分零件仍需要由內地供應，因此，香港轉口物流仍有作用。「主要是組裝部分轉移至東南亞國家，但當地的港口設施不足、航班不夠頻密、倉儲不足，最後仍要經香港轉口。」

疫情下全球航空及海運貨運量大幅下降，他表示，現時全球貿易已逐漸回升。根據香港機場管理局，香港國際機場於今年9月的貨運量錄得38.8萬公噸，按年跌4.4%，他指，空運跌幅逐漸收窄，估計11月走勢強勁，冀年底能回復至去年同期水平。本港海運貨運量亦自6月起反彈，他期望，今年底有機會按年增長，其中在家工作令電腦相關的物件、雪櫃及健身器材的銷量增。

業界料疫苗數量驚人 正部署捕捉疫苗運輸機遇

疫情亦帶來機遇，促使物流業數碼化，發展高端物流，特別是冷鏈開發以運送疫苗。易志明預計，疫苗數量驚人，明年需要很多航班才能運輸疫苗，內地疫苗或多或少會會經香港轉口到其他國家。他指物流業界正部署如何捕捉疫苗運輸的機遇，包括由機場貨倉如何保持適合溫度送達醫療機構，需要評估冷藏設備車數量是否足夠等。

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責任編輯：朱悅瀅