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【新冠疫苗】特朗普抱怨選後才公布疫苗消息　輝瑞藥廠CEO：與政治無關

環球政經 18:36 2020/11/10

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新冠疫苗何時面世，是市場關注焦點之一。美國藥廠輝瑞（PFE） 本周一（9日）宣布，與德國生物科技公司BioNTech（BNTX）合作研發的新冠疫苗，有效率高達90%，為全球的經濟反彈打下一針強心劑。不過值得留意的是，消息公布時間緊隨美國大選，遭到美國現任總統特朗普（Donald Trump）抱怨，指輝瑞等到大選後才公布相關消息，輝瑞則強調，這與政治因素沒有任何關係。

美國破新冠肺炎單日確診紀錄 拜登口罩令或成「救命藥」？【下一頁

【輝瑞疫苗】疫苗誕生　出行相關股呢隻最勁　疫情受惠股呢隻最傷【下一頁

特朗普發推文指，他很清楚輝瑞和其他藥廠只會到大選後才公布疫苗，因為他們沒有勇氣在這之前做，又認為美國食品藥物管理局（FDA）應該早點宣布，「這不是出於政治目的，而是為了拯救生命」。他還指責對手拜登稱，如果是拜登做總統，再等四年也不會有疫苗，FDA也不會這麼快批准。

輝瑞行政總裁Albert Bourla接受CNN訪問時回應道：「我們的疫苗時間與政治無關（Our vaccine timing had nothing to do with politics）。」他指自己周日（8日）才知道試驗結果，那時美國人已經做出了自己的選擇。

根據輝瑞消息，其新冠病毒疫苗在人體實驗中的有效防治率可達90%，該公司表示，將於本月向FDA申請緊急使用授權，預期今年最快可生產5,000萬隻疫苗，明年可進一步向全球提供13億隻疫苗。

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編輯：李勝男

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