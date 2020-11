【新冠疫苗】特朗普抱怨選後才公布疫苗消息　輝瑞藥廠CEO：與政治無關

新冠疫苗何時面世,是市場關注焦點之一。美國藥廠輝瑞(PFE) 本周一(9日)宣布,與德國生物科技公司BioNTech(BNTX)合作研發的新冠疫苗,有效率高達90%,為全球的經濟反彈打下一針強心劑。不過值得留意的是,消息公布時間緊隨美國大選,遭到美國現任總統特朗普(Donald Trump)抱怨,指輝瑞等到大選後才公布相關消息,輝瑞則強調,這與政治因素沒有任何關係。

特朗普發推文指,他很清楚輝瑞和其他藥廠只會到大選後才公布疫苗,因為他們沒有勇氣在這之前做,又認為美國食品藥物管理局(FDA)應該早點宣布,「這不是出於政治目的,而是為了拯救生命」。他還指責對手拜登稱,如果是拜登做總統,再等四年也不會有疫苗,FDA也不會這麼快批准。

輝瑞行政總裁Albert Bourla接受CNN訪問時回應道:「我們的疫苗時間與政治無關(Our vaccine timing had nothing to do with politics)。」他指自己周日(8日)才知道試驗結果,那時美國人已經做出了自己的選擇。

根據輝瑞消息,其新冠病毒疫苗在人體實驗中的有效防治率可達90%,該公司表示,將於本月向FDA申請緊急使用授權,預期今年最快可生產5,000萬隻疫苗,明年可進一步向全球提供13億隻疫苗。

編輯:李勝男