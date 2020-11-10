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【消毒產品】疫情衍生商機　健康品牌研消毒燈2厘米5秒可殺菌

商業 18:41 2020/11/10

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Life In Motion（LIM）推出Honey Pro UV-C LED消毒燈系列，指可在2厘米距離及1分鐘內，有效殺死高達99.9%病毒及有害細菌。（LIM提供圖片）

新冠肺炎肆虐全球，除了使用酒精消毒外，市民不斷尋求更先進的消毒方法，衍生消毒產品的商機。健康生活品牌Life In Motion（LIM）推出Honey Pro UV-C LED消毒燈系列，售價由299元至599元， 除了LIM及新加坡蝦皮購物的網上商店外，崇光百貨、一田百貨、豐澤、莎莎、實惠、友和等零售店亦有售。

消毒燈有什麼功能？
LIM表示，今年9月與浸大科研發展有限公司合作，並發佈研究結果，證實Honey UV-C LED消毒燈系列可在2厘米距離及1分鐘內，抑制高達99.9%的SARS-CoV-2或VSV-G假病毒感染。

所有LIM產品均配有人體智能安全感應器，當產品的燈向上或檢測到人體移動時，將自動開啓暖白光LED燈，並在檢測不到人體移動下，15秒後自動切換至UV-C LED消毒模式進行兩分鐘消毒。

何時使用消毒燈？
Honey Pro有4種色調設計，LIM相信其消毒產品可以在任何場合消毒眼鏡、兒童玩具，甚或是辦公室電話；而最新的產品Honey Case則適合用於消毒各種日常個人物品，如鑰匙和化妝工具等，盒蓋亦設有手提模式，方便使用者對手提電腦屏幕、鍵盤和手機等任何表面進行消毒。

LIM產品
有效消毒距離：2 - 50厘米
建議消毒時間：5秒 - 2分鐘
充電兩小時，可以連續使用約14天

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責任編輯：朱悅瀅

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