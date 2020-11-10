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【金價走勢】黃金價格此前創7年來最大跌幅　現貨金價反彈逾1%

股市 17:58 2020/11/10

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黃金價格周一暴跌逾100美元，創7年來最大跌幅。

輝瑞（美︰PFE）及BioNTech（美︰BNTX）早前宣布其新冠疫苗效用率逾90%，觸發包括黃金、美債在內的避險資產價格大跌。現貨金價昨日跌近5%，跌幅逾100美元，曾低見每安士1850美元，創7年來最大單日跌幅。周二金價略見反彈，最新升1%，暫報1881.38美元。

惟花旗私人銀行投資總監David Bailin於一份報告中指出，在美國大過後，料拜登政府將減少國際貿易政策的不確定性，未來美元將走弱。他認為，拜登外交政策實施方式發生重大變化。

金價本身具備對沖美元資產的效用。對沖基金橋水創辦人達里奧（Ray Dalio）曾多次強調黃金作為「真正貨幣」的價值，並直言黃金會是美元貶值潮下受惠的資產之一。

相關文章︰【油金走勢】油股飈高中海油漲逾一成　金價大跌金礦股受壓

高盛料明年大宗商品步入牛市　金價升至2300美元

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編輯︰侯景成

經濟 黃金 金價 美元
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