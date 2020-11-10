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嘉華溫偉明：住宅辣稅「好趕客」　應減辣吸引外資

股樓投資 17:57 2020/11/10

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有報道指，港府有可能撤銷工商舖的辣招稅徵費，冀能令市道復甦。受消息帶動，美聯工商舖（00459）今日（10日）最高見0.123元，終收報0.112元，勁升16.67%。嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明說，疫情肆虐，對工商舖影響很大，認為政府減辣，可助市道復甦，是好措施，同時亦建議政府調整住宅辣稅。

彭博：港移民潮令樓市放盤激增　惟樓價無大跌【下一頁】 

雖然工商舖市場有望減辣，惟住宅則減辣無望。温偉明坦言，香港人最大的資產都是住宅市場，特別是中產人士，雖然現時住宅市道好轉，但政府仍需要幫助，故應調整住宅辣稅。他解釋說，香港作為外向型的經濟市場，理應吸納更多外資，而外資來港未必只想租樓，部分或想買樓，惟他們須付樓價30%之印花稅，其實很趕客，又稱當年政府設辣稅的想法正確，惟現時市況已變，認為政府應因時制宜調整措施。 

溫偉明續說，疫情影響經濟，以致失業率上升，對基層影響最大，雖然他們未必有能力置業，惟要租樓住。他認為，租盤供應來自投資者，若政府減住宅辣稅，可吸引投資者買樓收租，以致市場租盤增多，或致租金平些，幫助基層市民租樓。

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撰文 : 黃卓賢

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