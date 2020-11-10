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涉違反蘋果勞工守則　iPhone代工商聘用未成年學生

科技 19:28 2020/11/10

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Apple表示，在Pegatron所有必需的糾正措施完成前，都不會再與Pegatron有任何新的業務合作。

蘋果（Apple）代工商 Pegatron（和碩）近日被踢爆，聘用未滿18歲的學生擔任實習工人，並要求他們加班或上夜班，涉嫌違反Apple供應商勞工法規。Apple為此已經作出懲罰，表示在Pegatron所有必需的糾正措施完成前，都不會再與 Pegatron有任何新的業務合作。

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在早前的例行稽查中，Apple代工商Pegatron（和碩）旗下兩間位於上海和昆山的廠房，被發現涉嫌違規聘用年齡未滿18歲的學生，要求他們加班或在夜間工作，以及從事與主修科目無關的工作，違反當地法規。

據了解，Pegatron在接受稽查期間，涉嫌虛報學生工人的工作分類，又偽造文件掩其違規行為。Apple於是決定即時暫停與Pegatron展開任何新的業務合作，同時將對方置入觀察名單。Apple強調，在必需的糾正措施完成前，Apple都不會再與 Pegatron有任何新的業務合作。同時，在聲明中透露，Pegatron已將負責該項目的高層管理人員解僱。

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Pegatron發表聲明回應，不過就未有公開實習學生的數量，但強調在發現上述事件後，已經將有關員工從生產線調離，又協助學生返回家中或學校，並向他們提供合理報酬和必要的支援和照顧。

責任編輯：施雯雯

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