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【本地好去處】中環休閒娛樂戶外空間登場　The Grounds目標出售3萬門票

商業 18:09 2020/11/10

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The Grounds執行董事Simon Wilson表示，目標整個活動檔期可出售3萬門票。

新冠肺炎疫情下，不少人響往Staycation。除了在酒店Staycation外，有集團針對疫情首度於中環設置戶外活動空間，提供各類型表演和互動節目，以及另類休閒娛樂體驗。

The Grounds at AIA Vitality Park（簡稱The Grounds）在中環AIA Vitality公園劃分了100個私人花園空間，參加者可於專屬活動空間自由活動，每個活動空間均設以圍欄，並相隔1.5米。場內設一百米闊的LED大屏幕，參加者可以欣賞多部經典電影，也提供各類型的表演和互動節目，包括音樂表演、健身運動和親子活動等。而私人花園均不設劃位，以先到先得形式分配。

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The Grounds執行董事Simon Wilson表示，全球正在適應新常態，透過這個全新的概念，希望能為港人的生活帶來新社交體驗；同時活動與來自美酒佳餚、健康生活、文化藝術、餐飲事業的品牌跨界別合作，相信也能為本地娛樂事業和款待業界帶來機遇。

在1.5米社交距離限制下，該場地可容納400位參加者。Simon Wilson指，最大挑戰是在限聚措施下舉辦如此大型活動，令投資金額大增，包括需針對疫情增設合適的基礎設施、防疫設備等，不過他就未有透露項目投資金額。該活動日前已試行開放，預期至12月底結束，他表示，首10日的門票近乎已售馨，目標整個活動檔期可出售共3萬門票；為增加參加者新鮮感，節目表將會每週更新。

Simon Wilson又認為，港人消費力強勁，加上願意消費於新體驗，故對於娛樂活動行業前景仍感樂觀，料行業明年將可復甦。又指，疫下改變消費者習慣，娛樂事業將需要更創新的概念，希望吸取此次經驗，在將來推出更多類似體驗項目。

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責任編輯：蘇穎琪

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