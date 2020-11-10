【數碼轉型】疫情加速物流業數碼化　數碼平台專家：空運進度僅初步

▲ 航空貨運業運作複雜，走向數碼化仍需一段時間。（法新社資料圖片）

新冠肺炎疫情一度令全球供應鏈，包括生產、運輸物流出現大混亂。業界人士指出，疫情大為加速物流業界數碼化步伐，惟現在進度亦僅為初步，最終達到全面數碼化或需時10年。物流數據平台公司Freightos，主要為大小電商提供數據資訊以及軟件服務，協助它們從複雜的海、陸、空運的物流資訊上，尋找最適合貨運路綫。其行政總裁Zvi Schreiber日前接受專訪表示，疫情對物流業界的運作影響，並沒有最初想像中的大。

【華為動向】華為鴻蒙2.0系統下月發布 9成型號手機可升級使用

【最吸金App】抖音10月份吸金近9億元 蟬聯全球應用程式收入榜冠軍

他回想，今年初全球物流運費一度急升，主因早期中國工廠停產，至稍後全球空運大混亂，物流業界亦一度反應不及。惟隨早期亂局逐步穩定，供應鏈運作已很快回復正常，消費者已暢順地到商店又或經網購購物。「以我們公司為例，作為全面數碼化的機構，要轉變為完全遙距工作的模式，亦不困難。」

他續表示，電商冒起、加上在家工作催生新的消費需求，近月物流業運作非常忙碌。他引旗下的平台數據，中國至美國西岸的海運價格在6至9月三個月期間，急升逾1.3倍；中國至歐洲亦見到升幅約50%，這或預示今年西方消費旺季，或會有強勁表現。

▲ Freightos創辦人兼行政總裁Zvi Schreiber指出，物流業界應用數碼工具，有助加強供應鏈運作的健康與彈性。（Freightos提供圖片）

外界以「物流界的Kayak、Expedia」來比喻Freightos的業務。Zvi Schreiber指出，今年第三季的收入按年升50%，特別是空運方面業務有明顯發展，增長為逾4倍。旗下空運數碼業務的WebCargo，用戶數目超過2萬，預訂次數按年升近5倍，現時有包括漢莎航空、法國航空、阿提哈德航空等多個航空公司夥伴。

他強調，疫情帶起物流業界數碼化的需求，變相大增潛在客戶對其服務的興趣。他解釋，去年為止，使用空運服務的企業，不少仍只憑辦公軟件記錄貨運價格與日程，更以人手更新，面對疫情期間每小時都可能急劇轉變的航班資訊與費用，根本無法應付。「有些貨運用家，一年只更新空運價格資訊兩次，這與客運機票市場的數碼化程度，無法相比。」數碼平台的優點是，資訊即時更新至系統，用戶可隨時預訂航班，以及馬上應對意外安排。

Zvi Schreiber指出，業界應用數碼工具，有助加強供應鏈運作的健康與彈性，並可助應對未來其他未知的挑戰。不過他亦強調，該企長遠目標是讓物流過程全面數碼化，而現時步伐仍很初步，因行業運作複雜，牽涉多方處理與法規。他估算，現時全球空運貨運的運力中，僅15%，可於第三方平台預訂，預計要真正達到全面數碼化，或仍需時約10年。

記者：周俊霖