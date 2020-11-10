【購物優惠】DON DON DONK將軍澳店明早開幕　開幕優惠一覽

DON DON DONKI（驚安之殿堂）攻港以來大受歡迎，先後在尖沙咀、荃灣、銅鑼灣及中環開店，最新的將軍澳店明天開幕。新店位於將軍澳南MONTEREY Place，鄰近將軍澳南海濱長廊及寵物公園，設計概念以「寵物」、「野餐」、「家庭」為特色，24小時營業。

一如以往，DON DON DONKI新店均推出多款產品的優惠，優惠期由11月11至30日。包括葡萄(香印)特大裝售178元（由11月11至17日），日本和牛西冷／肉眼售99元，新紀元(10個裝)雞蛋44元2盒等。

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其他優惠包括：

11月11至15日，每日首200位顧客消費滿600元，送限量版布袋1個。以香港時間10:00至22:00為一日，先到先得，送完即止。

Donpen於11月11日10AM-6PM、11月13-15日12-6PM不時現身，顧客可找他合照

11月11, 13至15號即場下載DON DON DONKI App並登記成為會員, 即送禮品一份，只限指定時間，先到先得，送完即止。

DONKI限量版手撥扇免費派發，只限指定時間，先到先得，送完即止。

分店地點：將軍澳唐俊街23號Monterey Place 1樓 (將軍澳站A2出口步行約10分鐘)

營業時間：24小時 (於11月11日早上10時正式開幕)

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責任編輯：葉卓偉