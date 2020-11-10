【購物優惠】DON DON DONK將軍澳店明早開幕　開幕優惠一覽

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DON DON DONKI（驚安之殿堂）攻港以來大受歡迎，先後在尖沙咀、荃灣、銅鑼灣及中環開店，最新的將軍澳店明天開幕。新店位於將軍澳南MONTEREY Place，鄰近將軍澳南海濱長廊及寵物公園，設計概念以「寵物」、「野餐」、「家庭」為特色，24小時營業。
一如以往，DON DON DONKI新店均推出多款產品的優惠，優惠期由11月11至30日。包括葡萄(香印)特大裝售178元（由11月11至17日），日本和牛西冷／肉眼售99元，新紀元(10個裝)雞蛋44元2盒等。
其他優惠包括：
分店地點：將軍澳唐俊街23號Monterey Place 1樓 (將軍澳站A2出口步行約10分鐘)
營業時間：24小時 (於11月11日早上10時正式開幕)
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責任編輯：葉卓偉