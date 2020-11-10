【人工智能】報告：AI創新推動經濟復甦　決策者宜改善管理模式、標準化數據

▲ Google最近聯同環太平洋大學協會（APRU）與聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會（United Nations ESCAP，下稱聯合國亞太經社會）發布《AI for Social Good》研究報告，建議各地決策者須有效管理不同持份者應用AI，包括可在各持分者的管理模式、框架，數據格式，以及私隱憂慮此三大方向作改善。

新冠肺炎疫情對環球經濟造成嚴重打擊，政府及企業等陸續採用不同科技、新技術助減輕疫情新常態下對各行業的影響。最新更有研究報告針對人工智能（AI）在加快亞太區經濟復蘇，建議各地決策者須有效管理不同持份者應用AI，包括可在各持分者的管理模式、框架，數據格式，以及私隱憂慮此三大方向作改善。

Google最近聯同環太平洋大學協會（APRU）與聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會（United Nations ESCAP，下稱聯合國亞太經社會）發布《AI for Social Good》研究報告，當中有來自新加坡、香港、韓國、泰國、印度和澳大利亞的研究人員就亞太區社會的AI發展情況與國際趨勢進行分析。

聯合國亞太經社會技術與創新主任 Jonathan Wong 表示，公共政策在推動以社會利益為本的AI發展上扮演重要角色，而政府的監管亦尤其關鍵。報告綜合主要建議指出，各方持分者均須在管理模式下共同推動創新，方可發揮AI的最大潛力。除了用作監管負責管理數據的主要企業，共同管理框架亦應規範技術在廣泛應用前，需要作出嚴謹的風險管理和測試。

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在將數據標準化，以及在加強數據的相互操作方面，報告指，由於資訊不對等會帶來不公平性，因此統一數據格式和提高系統間的相互操作性非常重要。

而對於社會在數據私隱上的隱憂，報告建議決策者亦須著力消除數據私隱的憂慮及保障用戶的個人權利，例如可建立充分的數據管理架構，確保所有人都能享受到科技的優勢、個人的尊嚴受到保障，同時將亞洲人的利他主義（altruism）精神應用在數據管理中，鼓勵數據共享以造福社會。

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責任編輯：張寶燕