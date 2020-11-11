  • 22°C
香港時間 : 20201111日 (三) 08:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科網反壟斷】傳歐盟將向亞馬遜提出反壟斷指控　股價收市跌3.5%

股市 07:50 2020/11/11

分享：

歐盟將對亞馬遜提起正式的反壟斷指控。

金融時報引述兩名知情人士報道指，歐盟周二將宣布對亞馬遜Amazon（美：AMZN）的正式反壟斷指控。知情人士透露，指控將主要針對亞馬遜扮演的雙重角色，既為第三方賣家提供平台，同時又銷售自己的商品，由此與形成競爭關係。亞馬遜拒絕置評。

亞馬遜美股收報3035.02美元，跌3.5%。

消息人士稱，歐盟競爭事務專員Margrethe Vestager周二將宣布對亞馬遜的指控。Margrethe Vestager團隊曾數次與科技界公司大戰，在她的授權下，歐盟在三起獨立的反壟斷案件中對谷歌（美：GOOGL）罰款逾80億歐元，而蘋果（美：AAPL）被勒令向愛爾蘭政府補繳130億歐元的稅款，兩家公司均已提起上訴。

亞馬遜曾淡化反壟斷擔憂，聲辯很多零售商都有自己的品牌產品，而網上銷售只是佔整個零售行業的一小部分。獨立商家可以免費使用亞馬遜的部分或全部服務，並可以通過投資擴大業務範圍，進行在線銷售。

亞馬遜的商業行為在歐盟其他國家和美國受密切關注。德國反壟斷監管機構於2年前對其扮演雙重角色展開了調查，是否利用其市場影響力定制非法合同條款。美國司法部和聯邦貿易委員會也對亞馬遜發起了反壟斷調查。

相關文章：內地新推平台經濟反壟斷諮詢　美團重挫一成、科指挫半成有紀錄以來最大單日跌幅

【蘋果股價】蘋果據報研發搜索引擎　防反壟斷追查默認Google搜尋

【美股焦點】Google疑遭美國司法部起訴 涉嫌違反反壟斷法

【科網反壟斷】亞馬遜日本提交反壟斷改善方案　料向1400商家支付20億日元（第二版）

記者：陳華

美股 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 反壟斷 Amazon 歐盟

上一篇文章

內地擬就互聯網平台經濟領域推反壟斷指南　綫上經濟全方位監管體系即將形成

下一篇文章

道指升262點港股ADR跌182點　紐約期金反彈1.2%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

內地新推平台經濟反壟斷諮詢　美團重挫一成、科指挫半成有紀錄以來最大單日跌幅
內地新推平台經濟反壟斷諮詢　美團重挫一成、科指挫半成有紀錄以來最大單日跌幅
【新股IPO】德琪醫藥6996招股次日　孖展暫錄215億超購76倍（不斷更新）
【新股IPO】德琪醫藥6996招股次日　孖展暫錄215億超購76倍（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】張化橋：螞蟻上市煞停全因一個技術上的疏忽　與馬雲講話關係不大
【螞蟻上市觸礁】張化橋：螞蟻上市煞停全因一個技術上的疏忽　與馬雲講話關係不大
【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港再急瀉3.8%　阿里巴巴ADR低6.2%　夜期倒升24點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港再急瀉3.8%　阿里巴巴ADR低6.2%　夜期倒升24點（不斷更新）
【美股市況】道指升262點　科技股捱沽納指跌1.4%　蘋果發布會後股價靠穩（不斷更新）
【美股市況】道指升262點　科技股捱沽納指跌1.4%　蘋果發布會後股價靠穩（不斷更新）