【科網反壟斷】傳歐盟將向亞馬遜提出反壟斷指控　股價收市跌3.5%

▲ 歐盟將對亞馬遜提起正式的反壟斷指控。

金融時報引述兩名知情人士報道指，歐盟周二將宣布對亞馬遜Amazon（美：AMZN）的正式反壟斷指控。知情人士透露，指控將主要針對亞馬遜扮演的雙重角色，既為第三方賣家提供平台，同時又銷售自己的商品，由此與形成競爭關係。亞馬遜拒絕置評。

亞馬遜美股收報3035.02美元，跌3.5%。

消息人士稱，歐盟競爭事務專員Margrethe Vestager周二將宣布對亞馬遜的指控。Margrethe Vestager團隊曾數次與科技界公司大戰，在她的授權下，歐盟在三起獨立的反壟斷案件中對谷歌（美：GOOGL）罰款逾80億歐元，而蘋果（美：AAPL）被勒令向愛爾蘭政府補繳130億歐元的稅款，兩家公司均已提起上訴。

亞馬遜曾淡化反壟斷擔憂，聲辯很多零售商都有自己的品牌產品，而網上銷售只是佔整個零售行業的一小部分。獨立商家可以免費使用亞馬遜的部分或全部服務，並可以通過投資擴大業務範圍，進行在線銷售。

亞馬遜的商業行為在歐盟其他國家和美國受密切關注。德國反壟斷監管機構於2年前對其扮演雙重角色展開了調查，是否利用其市場影響力定制非法合同條款。美國司法部和聯邦貿易委員會也對亞馬遜發起了反壟斷調查。

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記者：陳華