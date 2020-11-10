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美國破新冠肺炎單日確診紀錄 拜登口罩令或成「救命藥」？

環球政經 17:34 2020/11/10

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香港新冠肺炎疫情漸受控，但國際上還有其他地方疫情還未受控，更有惡化跡象。根據美國約翰霍普金斯大學統計，截至美國西岸時間午夜(本港時間下午4時)，美國累計新冠肺炎確診共10,110,552宗，單日新增138,219宗，破單日新增確診紀錄。

日本的士司機出防疫新招 將可拒載不戴口罩乘客：【下一頁

其中德克薩斯州及加州各累計99.8萬及98.13萬宗，佛羅里達州累計84.78萬宗，紐約州及伊利諾伊州各累計53.22萬及49.86萬宗。

【美國大選】拜登當選、國會繼續分裂 聯博︰資產配置要留意呢四點：【下一頁

之前有傳聞指出，假設拜登上台，第一個任務有機會先推口罩令。如果口罩令真的落實，或會對美國新冠肺炎疫情有正面影響。

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責任編輯：翁嘉陽

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