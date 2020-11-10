【輝瑞疫苗】英衞生大臣要求準備好12月疫苗注射工作

新冠肺炎疫苗有好消息，美國藥廠輝瑞（Pfizer，美：PFE） 及德國生物科技公司BioNTech（美︰BNTX）合作研發的新冠疫苗，保護效用率（efficacy rate）高達90%。英國衞生大臣夏國賢要求，國民保健署（NHS）準備好12月疫苗注射的工作，長者將是首批接種人士。

夏國賢（Matt Hancock）形容，疫苗研發進度為「好消息」，但英格蘭仍會維持封城措施，疫苗面世只是抗疫的第一步，重要的是遵守防疫限制。

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英國倡護老院院友優先接種 醫護隨後【下一頁】

同時，夏國賢透露，他已經要求NHS為12月初疫苗注射的工作做好準備，亦會請求軍隊協助。但他強調，現時仍有很多障礙要克服，因還未看到完整的安全性數據，而這是非常關鍵的。

夏國賢指，除非對疫苗的安全性充滿信心，否則不會分發疫苗。惟他重申，準備注射的工作仍要做，一旦疫苗安全世面，NHS就可能立即「去馬」，為長者、醫護人員優先注射。

效用率高達90% 須相隔3周注射兩劑【下一頁】

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責任編輯：鄧燕君