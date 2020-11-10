  • 23°C
香港時間 : 20201110日 (二) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【輝瑞疫苗】英衞生大臣要求準備好12月疫苗注射工作

環球社會熱點 17:27 2020/11/10

分享：

新冠肺炎疫苗有好消息，美國藥廠輝瑞（Pfizer，美：PFE） 及德國生物科技公司BioNTech（美︰BNTX）合作研發的新冠疫苗，保護效用率（efficacy rate）高達90%。英國衞生大臣夏國賢要求，國民保健署（NHS）準備好12月疫苗注射的工作，長者將是首批接種人士。

夏國賢（Matt Hancock）形容，疫苗研發進度為「好消息」，但英格蘭仍會維持封城措施，疫苗面世只是抗疫的第一步，重要的是遵守防疫限制。

BioNTech老闆夫妻檔打天下 基因研究助疫苗研發【下一頁】

英國倡護老院院友優先接種 醫護隨後【下一頁】

同時，夏國賢透露，他已經要求NHS為12月初疫苗注射的工作做好準備，亦會請求軍隊協助。但他強調，現時仍有很多障礙要克服，因還未看到完整的安全性數據，而這是非常關鍵的。

夏國賢指，除非對疫苗的安全性充滿信心，否則不會分發疫苗。惟他重申，準備注射的工作仍要做，一旦疫苗安全世面，NHS就可能立即「去馬」，為長者、醫護人員優先注射。

效用率高達90% 須相隔3周注射兩劑【下一頁】

大選後才有進展 CEO強調無關政治【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

相關文章

【輝瑞疫苖】BioNTech老闆夫妻檔打天下 基因研究助疫苗研發
今日
【輝瑞疫苖】BioNTech老闆夫妻檔打天下 基因研究助疫苗研發
【輝瑞疫苗】英國倡護老院院友優先接種 醫護隨後
今日
【輝瑞疫苗】英國倡護老院院友優先接種 醫護隨後
【輝瑞疫苖】約翰遜：疫苗或非解藥 民眾不應鬆懈
今日
【輝瑞疫苖】約翰遜：疫苗或非解藥 民眾不應鬆懈
【輝瑞疫苖】輝瑞13億疫苗被西方國家瓜分 巴西商討購入
今日
【輝瑞疫苖】輝瑞13億疫苗被西方國家瓜分 巴西商討購入
【輝瑞疫苗】大選後才有進展 CEO強調無關政治
今日
【輝瑞疫苗】大選後才有進展 CEO強調無關政治
疫情 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 疫苗 英格蘭 英國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【輝瑞疫苗】要負70度極低溫保存 印度無一運輸公司做得到

下一篇文章

【輝瑞疫苖】BioNTech老闆夫妻檔打天下 基因研究助疫苗研發
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】豪賭5000萬特朗普連任 英國銀行家輸清光
【美國大選】豪賭5000萬特朗普連任 英國銀行家輸清光
【美國大選結果】美媒：特朗普擬2024年再參加美國大選 （不斷更新）
【美國大選結果】美媒：特朗普擬2024年再參加美國大選 （不斷更新）
【輝瑞疫苗】效用率高達90% 須相隔3周注射兩劑
【輝瑞疫苗】效用率高達90% 須相隔3周注射兩劑
【美國大選結果】賀錦麗點解有中文名？剖析賀錦麗身世
【美國大選結果】賀錦麗點解有中文名？剖析賀錦麗身世
【美國大選】特朗普還輸掉夫人？英媒：梅拉尼婭正談離婚協議
【美國大選】特朗普還輸掉夫人？英媒：梅拉尼婭正談離婚協議
【美國大選】外媒分析：令特朗普痛失3個搖擺州的原因
【美國大選】外媒分析：令特朗普痛失3個搖擺州的原因