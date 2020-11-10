【輝瑞疫苖】BioNTech老闆夫妻檔打天下 基因研究助疫苗研發

▲ 有份研發輝瑞疫苗的德國生物科技公司BioNTech，其創辦人Ugur Sahin和Ozlem Tureci一直是夫妻檔打天下。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情未歇，新冠肺炎疫苗終於傳出好消息。美國藥廠輝瑞（Pfizer，美：PFE） 宣布，其新冠疫苗效用高達90%。背後的幕後功臣不得不數有份合作研發的德國生物科技公司BioNTech（美︰BNTX），其創辦人Ugur Sahin和Ozlem Tureci一直是夫妻檔，打天下。

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德國生物科技公司BioNTech創辦人Ugur Sahin和Ozlem Tureci都是土耳其人，都是移民後代，出身寒微，在德國成長，走上醫學科研之路。Ugur Sahin和Ozlem Tureci現年55歲和53歲，是德國百名最富有的科學家之一，在新冠疫苗報捷後，BioNTech估值升至$210億美元（1628億港元） 。

BioNTech行政總裁Ugur Sahin在土耳其伊斯肯德倫（Iskenderun）出生，4歲時移民西德，父親在科隆市的福特汽車工廠工作。他在科隆市和漢堡市求學，接受醫科生訓練，但他志在免疫治療的研究。在他學術路的起步階段，便遇見他的妻子Ozlem Tureci。

Ozlem Tureci是BioNTech的首席醫療官，在德國出生，父親是從土耳其伊斯坦布爾移民德國的醫生。二人對醫學研究的熱衷大於一切，Ozlem Tureci以往在一次訪問中談到，婚禮當日，二人還能抽時間去實驗室做實驗，敬業樂業。

二人自2001年開始創業，創立Ganymed Pharmaceuticals，聚焦癌症治療，通過修改基因的遺傳密碼（mRNA），刺激人體免疫系統，對抗癌症；至2016年才將公司轉售，其時售價達14億美元（108億港元）。

2008年時，二人已忙於籌備BioNTech。二人在遺傳密碼（mRNA）的研究，在今次研發新冠肺炎疫苗上大派用場。自今年1月起，Ugur Sahin看到關於中國武漢爆發新冠肺炎的消息後，已派500名員工著手研究疫苗，3月份便和美國藥廠輝瑞，以及中國藥廠復星醫藥達成合作協議。經過長達半年的時間，最近公布第三階段測試結果正面，疫苗率達9成，疫情可望早日結束。

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責任編輯：葉芷樺

