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【輝瑞疫苗】要負70度極低溫保存 印度無一運輸公司做得到

環球社會熱點 17:49 2020/11/10

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輝瑞（Pfizer，美：PFE）的新冠病毒疫苗初步效用率達90%，消息一出，市場反應可謂亢奮，道指一度升逾1600點。若憧憬疫情可在短期內雨過天青，則未免是有點過度樂觀。因疫苗存放要求嚴格，須維持攝氏零下70度低溫，有能力做到極低溫運送的公司少之又少。

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坊間似乎較少有提及，輝瑞疫苗運輸條件極之苛刻，必須持續保存於約攝氏零下70度的環境中，較北極的冬天還要冷，要全人類接種，技術上十分困難，絕對是難以在一年半載間完成的巨大工程。

疫苗向來「嬌嫩」，不少疫苗都需要冷凍運輸，大部分都需要存於攝氏2至8度，需要約負25雪藏的已屬少見特例，像輝瑞疫苗般需要負70度的，是特例中的特例，這不是一般冷凍器材能做到的。

即使是醫療科技先進的美國，能達到負70度溫度的雪櫃也非隨處可見，能做到這種程度的，都是實驗室級別的器材，監管要求與一般的藥物儲存雪櫃完全不同，甚至醫院也未必會購買此類器材。

未來要全人類接種，意味必須廣設這類超凍雪櫃，目前美國最多這類型超凍雪櫃的地區，估計是北卡羅萊納州，因當地是美國的生物科技中心，至於其他州分，實驗室級冷凍裝置的數量不會太多。

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物流運輸是更大難題。據了解，輝瑞已為新疫苗特別設計了一款暫時存放的容器，每個可保存約1000至5000劑疫苗，靠乾冰維持極低溫，可在維持疫苗5日不變質，若持續更換新的乾冰，則可維持最多15日，直至運抵冷凍庫。

這意味當局要設法在有關容器冷凍力失效前運送到位，顯然並非易事，大城市運輸網絡完備還好，但住在交通不發達鄉郊地方的人也不少。

當美國也有困難，其他發展中國家更不消說，印度的溫度控制運輸公司Snowman Logistics行政總裁Sunil Nair接受CNBC訪問，直指印度全國沒有一間公司，有能力運送零下40度以下的物品。

挑戰總是與投資機遇並存，巨大的運輸挑戰下，少量有技術及經驗處理運送輝瑞疫苗的冷藏運輸公司，有望扮演救世主角色，CryoPort（美：CYRX）、Carrier Global（美：CARR）及Trane Technologies（美：TT）等，被看高一綫。

一向有提供醫療用品運輸服務的聯合包裹（UPS，美：UPS）及聯邦快遞（FedEx，美：FDX）亦有望受惠。

責任編輯：林建忠

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