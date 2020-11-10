【港交所388】公布業績前夕　摩通給予目標價420元

港交所 （00388） 即將於明日（11日）公布業績，摩通發表報告，預計明年及後年股市每日平均成交將達到2,540億元及2,910億元，衍生產品每日平均成交量達到173萬及207.6萬張，同時把目標價提高，由410元升至420元，距離今日收市價380.6元有10.4%水位。

不過，摩通並非睇港交所最牛的大行，瑞信及瑞銀分別給予港交所目標價462元及460元，潛在升幅達兩成，至於最淡的就是高盛，不單給予沽售評級，目標價更只有335元，下跌空間達到11.9%。

今日港交所股價跌1.9%至380.6元，不過年初至今仍升近半。

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