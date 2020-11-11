【異動股】華虹半導體跌近一成　上季純利跌61%遜預期 收入創歷史新高

▲ 華虹半導體第三季純利按年跌61%。

華虹半導體 （01347） 昨公布第三季度後，今早股價插逾一成，最低見30.75元，跌10.9%，現報31.4元，跌9%，成交1.86億元。

華虹半導體公布第三季度業績，銷售收入按年升5.9%至2.53億美元，創歷史新高；純利按年跌61%至1770萬美元，低於市場預期。毛利率按年降6.8個百分點，錄24.2%。華虹半導體指引，第四季度銷售收入約2.69億美元，毛利率在21%至23%。

華虹半導體表示，儘管全球新冠疫情還未得到完全控制，半導體產業景氣度已經逐步提升，尤其是國內消費回暖顯著，持續釋放終端需求。公司三座8吋廠第三季度產能利用率超過100%，12吋產能利用率也大幅提升。

華虹半導體又指，華虹無錫 12 吋新產品的導入按工藝開發計畫穩步推進，良率提升與產能爬坡速度均遠快於原計劃。 下階段的工作重點仍是加快無錫新廠產能建設，以緩解現有八吋產能受限的情況，並加速各工藝平台開發及完善。

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編輯：陳健婷