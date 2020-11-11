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【緣份到了@iM網欄】未成佛道，先結人緣

名人薈萃 10:30 2020/11/11

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一日，佛陀帶了迦葉尊者與阿難尊者兩位侍者一同出外，近中午時分，大家也感到有些口渴，便在路邊的大樹下休息。

佛陀見不遠處有塊瓜田，就請阿難尊者去化緣西瓜，讓大家解渴。

阿難尊者聽從佛陀的指示來到瓜田，見到田裡有位年輕女子在看守西瓜，於是阿難上前和女子商量布施一個西瓜，阿難尊者話未說完，那位女子便惱怒地拒絕了阿難的請求，並惡言惡語地要阿難趕快離開瓜田。

尊者失望地回到樹下，佛陀一點不驚訝，且微笑著對迦葉尊者說：「迦葉，現在由你去化緣!」

阿難心想，那女子都已經不肯布施，迦葉尊者又怎能化緣到西瓜呢？

迦葉尊者聽到阿難尊者化緣不成的消息，自己心裡也沒多大把握，但因受了佛陀的囑咐，且心知佛陀的一言一行皆有著甚深意涵，便起身前往瓜田。

沒想到，瓜田中的女子一見到迦葉尊者，就很高興的站起來向尊者頂禮，並頻頻詢問尊者從哪裡來，要往哪裡去? 是否需要食物充饑? 迦葉尊者還未開口化緣，女子即主動挑了一顆最好最大的西瓜，供養尊者。

阿難見迦葉抱著大西瓜回來，心中正感到納悶的時候，佛陀即為迦葉尊者和阿難尊者說明兩人過去生的因緣。

數萬大劫以前，迦葉與阿難同為出家眾時，兩人經常結伴去參訪。一天，阿難走在前，迦葉在後，行經的道路上正好有隻死貓，由於時值盛夏，死貓的屍體已出現腐臭的味道，且身上滿是蟲蟻，正在嚙食著死貓身上的腐肉。

阿難一見到這只死貓，立刻摀住鼻子，匆忙地離開; 殿后的迦葉看到死貓，即慈悲的為它三皈依，並在路旁挖了個坑洞，將貓埋葬，祝願它能早日超生善道。

說完前世的因緣，佛陀便對兩位尊者開示道：「瓜田中的那位女子就是過去的死貓投胎轉世而來，因為當時迦葉為其皈依祝願的關係，所以得為人身，因此她一見到迦葉就心生歡喜。而阿難因為一念嫌惡的心，所以不但化緣不到西瓜，反而還遭受辱罵。」

聽完佛陀的開示，兩位尊者明白了因緣果報的道理！

在佛法中經常強調廣結善緣：要結人緣、法緣與佛緣。所謂「未成佛道，先結人緣」，就是強調結人緣的重要性。結緣的方法很多，例如對人行個注目禮，就是用眼睛跟他結緣；讚美某人，就是用口與人結緣；或是用服務、用技術、用心意、用道理都能跟人結緣。

人緣好的人，無論在什麼地方、做什麼事情，都會左右逢源，從事任何行業都容易成功。相反地，有些人雖然才能很好，又很精進，但是沒有人緣，走到任何地方都遇不到幫手，甚至還會遭到小人暗算，事事不順，敗事連連。所以要廣結善緣，不要結惡緣。

人與人之間的緣份，是多生累積，某人不會無緣無故的出現的，當你明白了箇中的因緣，你就會懂得與人相處。相信很多人都試過，跟自己曾經很要好的朋友，每天通電話及見面，突然有一天大家互相不再聯絡，心裡很不舒服，老是想知道發生什麼事?

其實緣來緣去、緣起緣落、緣聚緣散、緣隨緣盡，都是一個緣字。在你的生命裡，同時亦有新的朋友出現，大家一拍即合，無盡的話題，有種相逢恨晚的感覺。

俗語有云: 有緣千里來相會、無緣見面不相識。有些人有緣而無分、有些人有分而無緣，有些人即便是擦肩而過也不見得因為相遇而停留太久，因為他們無緣無分，有些人即便是有緣相遇，但是停留的時間也許是很短暫的，因為他們無分，只不過就是生命中匆匆的過客而已。不要執著，順其自然，平常心看待，廣結善緣。

 

作者_旺秋（賴櫻華）簡介：

學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

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撰文 : 旺秋（賴櫻華）

欄名 : 緣份到了

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