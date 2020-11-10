【Donki】DON DON DONKI將軍澳Monterey Place店　11月11日開幕　主打野餐寵物特色

▲ DONKI新店萬眾期待，將正式落戶將軍澳南岸，DON DON DONKI Monterey Place店將於週三（11日）正式開幕，並且24小時營業，該區居民有福了！

DONKI新店萬眾期待，將正式落戶將軍澳南岸，DON DON DONKI Monterey Place店將於週三（11日）正式開幕，並且24小時營業，該區居民有福了！

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DON DON DONKI Monteret Place店位於將軍澳南岸的高尚住宅區，佔地16570呎，鄰近將軍澳南海濱長廊與寵物公園，新店的設計概念亦以「寵物」、「野餐」以及「家庭」為特色。店內除了有招牌廣告歌，更會時常播放寵物叫聲，迎合店鋪的「寵物」主題。

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DONKI店內除了有各類來自日本的精美食物、日用品、化妝品等，為了迎合「家庭」主題，零食品種亦增設家庭裝份量，兒童食品種類方面亦有所增加。

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由於該區較多居民養寵物，因此店內的寵物用品、食品種類亦增加不少，而肉類的選擇更加冠絕香港，可以媲美荃灣總店。當中更加有Monterey Place新店亦專門推出來自鹿兒島的柚子豬肉及日本車厘茄，以及各類農產品。

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居住附近的謝小姐表示，對於DONKI Monteret Place店早已期待，希望購買特色的食物、零食及日用品，因為平時對該店的零食已特別鍾情，對於24小時營業感到非常興奮，明天開業時會立刻去購物。

居住附近的李小姐亦表示，DONKI Monteret Place店的期待指數達五粒星，24小時開業亦非常滿意，即使夜附近晚餐廳關門，亦可以與朋友逛街購物。「對於公仔麵、護膚品以及新奇貨品最咁興趣，好多東西想買想試。」對於熟食檔，李小姐就十分期待大阪燒。

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記者：李彥煒