【源‧來自有機@iM網欄】橄欖油最怕什麼？只適合低溫烹調？

關於橄欖油的起源、背景、種類及應如何選擇，上兩篇已跟大家分享了。今次會介紹橄欖油的使用和儲存。

說起橄欖油，大部份朋友都有一個印象，覺得橄欖油只適合低溫烹調，不能受熱。你也這樣認為嗎？

橄欖油只適合低溫烹調嗎？

要拆解這個問題，就要先說說「煙點 Smoke Point」，煙點是用於描述看到藍色的煙從油中不斷冒出的溫度。（要注意，特級初榨橄欖油即橄欖汁液，本身會含有少量水份，所以在鍋中加熱橄欖油時，經常會發現蒸汽在油達到其煙點之前就已經上升了很多，這不是我們正在說的煙點。）將油加熱到其煙點以上，會增加氧化損壞和產生潛在有害化合物的可能性。

特級初榨橄欖油的煙點約在攝氏190至220度之間，視乎品種、質素、新鮮度、儲存方法等。日常的煎炒煮一般約攝氏120度、炸的話約160度，如果是用來烤焗食物，例如用焗爐烤烹調如需調校溫度至210、220度以上，如果高過所標明的煙點，便不適用了。

不同食油含有不同比例的三酸甘油脂和游離脂肪酸，這些脂肪酸可分為飽和脂肪、單元不飽和脂肪和多元不飽和脂肪，它們對油的氧化（即損壞）有不同程度的抵抗能力；其中特級初榨橄欖油最著名、所含高水平的單元不飽和脂肪，是非常強效的抗氧化劑，同時含非常低量的不良游離脂肪酸，因此令特級初榨橄欖油十分穩定，也就是十分適合日常的烹飪使用，而不限於撈沙律、點麵包之用。

事實上，不少測試發現將特級初榨橄欖油在反覆、長時間用高溫加熱，它仍然非常穩定，亦即十分安全；但同樣的測試在含有豐富多元不飽和脂肪的植物油例如葵花籽油，結果就非常不同了！

與其他食油比較，因為橄欖油在受熱後仍能保持穩定，因此更適合高溫烹調之用，但由於優質的特級初榨橄欖油比較昂貴，在炸食物時，一般會建議用較低級別的橄欖油便可。但如果用來做沙律、意粉、煎海鮮和肉類及煎炒煮菜式，還是用最好的特級初榨橄欖油，才能吃到橄欖油的香、得到它最好的有益成份。

特級初榨橄欖油營養豐富，在烹調家常中菜時，除了可直接以特級初榨橄欖油取代其他植物油，亦可以在煮飯時，在米水面打圈饒上橄欖油，煮出來的米飯會更軟熟、同時吸收了油的營養。另外，亦可以加入湯、蔬菜汁、蔬果汁中攪拌飲用。

橄欖油怕光怕空氣

如果你細心留意，會發現特級初榨橄欖油都會以深色玻璃樽或不銹鋼罐盛載！橄欖油同好多女士一樣，很怕光，光會加促它的氧化而變壞，深色玻璃樽或不銹鋼罐可以幫助遮光。

另外，玻璃樽口要細長，這樣油頂的表面面積便會更小，油樽開封後，會接觸空氣，表面面積更小，接觸空氣的範圍更細，受空氣氧化的影響亦更少，從而令橄欖油更保質。

香港的家居包括廚房的空間大都有限，不少朋友都會把調味料和食油放在煮食爐旁，最好將油放在吊櫃或下格櫃桶內，遠離爐具的熱力。

橄欖油講求新鮮，最好在生產後不超過18至24個月內食用，坊間的橄欖油有250ml、500ml及1公升，可視乎煮食需要而購買。橄欖油在開瓶後就開始氧化，味道和質素會下降，所以如果用量不多，建議選擇細支裝；還有每次用完要立即將蓋扭實。

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