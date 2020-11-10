【ET講股通】梁耀康︰買舊棄新　同場加映答股環節（立即觀看）

恒指全日升285點，收報26301點，大市成交增至2,338億元。

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，隔晚美股表現強勁，惟3大指數高開低走，資金由科技股流出，換馬舊經濟股，包括航空、金融及資源股等。

港股升抵頭肩底量度升幅目標，下一級阻力看26700點，雖然多日高開低走，但目前仍未宜看淡，且看26000點的支持力，以及資金由新經濟股換馬舊經濟股的情況。

科技股捱沽 惟中長綫前景仍俏

美國科技股受壓，加上內地監管當局推出平台經濟反壟斷的意見稿，本港科技股同樣捱沽，美團 （03690） 急挫10.5%，京東 （09618） 亦跌8.8%。科技股短綫或宜減磅獲利，惟中長綫前景仍俏，若大幅調整，或提供吸納機會。

資源股受捧，中海油 （00883） 大升14%。不過要留意，由於環球經濟原本下跌幅度有限，故即使疫苗有望面世，資源股亦未必可大幅受惠。

憧憬經濟加速復甦 領展可留意

炒作疫苗面世，反而應留意領展 （00823） 及九龍置業 （01997） ，前者升7.1%，後者升13.9%，其中領展值博率較九置高。即使在疫情衝擊下，領展出租率仍穩定，加上股息逾4厘，在60元水平可收集。

友邦 （01299） 升5.7%，創歷史新高，若中港恢復通關，友邦的受惠程度甚至較濠賭股更高。

創科實業 （00669） 逆市大跌9.8%，此股中長綫業績穩定，若回落至85元，為吸納機會。

今晚宜留意美國科技股表現，若資金持續大規模流出，不排除市場出現大幅震盪。

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