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【BNO移民】英國口音很重要？”Water“發音不準 求職失敗？

環球政經 16:59 2020/11/10

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近期每當在搜尋引擎打出英國兩字，移民兩字就會馬上緊接其後,看來港人移民英國的意欲真的不小。智富雜誌有不少文章都提及過在英國生活的實際需要，以及資格，而這篇文章就會探討一些當地文化，如何影響求職者的就業情況。

【BNO移民】有意移居英國列斯？ 一覽當地日常生活使費預算：【下一頁

口音與階級

對於有相對教育程度的港人來説，相信首選工作還是以白領工作為先。不過任你於香港三大畢業，還是於本地八大畢業，如果口音不夠地道，找工作也許會有阻力，假設工作能力與資歷相約，本土味就成為了考量因素。英國傳統思想對口音有莫名的偏執，傳統英國人認為口音與階級有直接關係，而這種歧視問題對於土生土長的也有一定困擾，預料新移民的情況更嚴重。

【BNO移民】英國市場渴求藍領人才  點心師傅可獲42萬港元年薪？：【下一頁

RP、Queen's到Cockney

大家可能會覺得奇怪，為什麽英國本地人也會受口音問題困擾？這與英國不同地區的發展，與口音差異有關，例如在倫敦東區,由於以工人階級為主嗎，久RP而久之他們使用的方言或口音（Cockney），自不然成為了工人階級的象徵。至於什麽口音才算的上是英國的 "Well Educated"?一般認為BBC電視台式的RP（ received pronunciation）才算正統英語，但事實上就算是本土英國人，也很少天生就説著這種口音，很多時是以後天訓練達到（亦叫Educated RP），也確保了於不同地區長大的英國人溝通時，較容易明白大家。至於貴族式英語，當然是以皇室的Queen's English/Posh RP作準，但後期皇室都不太鼓勵以英語口音定階級，因此都沒有特別執著使用Queen's English發音與字詞。

WATER 一字知階級

有不少傳統英國家長在教育小孩時，都盡量避免孩子的發音傾向近似Cockney口音，因為這會與勞動階級畫上關係，或會影響前途。如果小孩突然將Water一字讀成”WAER“，肯定會被父母痛駡，因為這就是典型Cockney發音。

新世代越來越看輕口音

雖然本文説得口音如此重要，但事實上，新世代的英國人已經不如老一輩如此看重口音，如果你的上司或面試官是位年輕人，偷偷樂著，至少不會因為你的外來口音，令你錯失機會。

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責任編輯：翁嘉陽

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