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【啟德新盤】嘉峯匯折實價706.4萬起　嘉華：市場接受到的價錢

股樓投資 16:58 2020/11/10

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樓市交投氣氛好轉，發展商趁機加快推售一手貨尾。其中，啟德嘉峯匯（ K.SUMMIT ）宣傳強勁，連日在電視賣廣告。及至今日（10日），發展商加推6號價單，共103伙單位，設一房至三房間隔，扣除最高15%折扣優惠後，折實價由706.4萬元起，至最貴2,197.9萬元，折實呎價則約22,113元至28,693元，而整批折實平均呎價約24,833元。 

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明說，今次加推並無加價，定期是市場可接受的水平，又指集團仍有多盤準備登場，故希望貨如輪轉。他續說，早前加推單位後，項目認購反應理想，尤其是三房單位，而截至昨晚（9日），項目累售563伙，佔可發售單位逾80%，套現逾60億元。 

發展商同時宣布，住客會所「CLUB SUMMIT」將採用奧林匹克健身設備指定供應商Technogym的健身器材，並配置全套SKILL LINE系列。此外，會所亦設約30米長戶外游泳池、健身俱樂部、瑜伽地帶、多用途室內運動場及宴會廳等。 

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撰文 : 黃卓賢

嘉峯匯 嘉華

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