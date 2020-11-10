亞馬遜延遲Xbox Series X發貨時間　引美國買家不滿

▲ 亞馬遜（Amazon）宣布，延遲Xbox Series X的發貨時間，引起美國買家不滿。

微軟次世代遊戲主機Xbox Series X、Xbox Series S 於今（10）日上市，早前外國不少玩家已經提前在網上預購產品。但最近亞馬遜（Amazon）宣布，將會延遲至12月31日前發貨Xbox Series X，隨即引起美國買家不滿。

據外媒報道，臨近新機上市前一日，Amazon突然向美國預購買家發出通知，表示押後Xbox Series X 出貨時間。早前預購Xbox Series X的買家，將無法在新機上市當日收到貨品。Amazon在電郵中表示，公司會在11月和12月陸續收到更多貨品，但受影響的預購訂單，最遲需要等到12月31日才能出貨，並承諾會儘快向消費者發貨。

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其後，不少網友紛紛在Twitter上發文，對Amazon延遲發貨的安排表示不滿。有網友表示，若提早得知Amazon在12月才能發貨，會寧願選擇在其他平台進行預購。

較早前有消息指，亞馬遜於今年9月曾經向買家透露，表示因新機需求量過大，Xbox Series X 發貨的過程會受到影響，可能無法如期發貨。

責任編輯：李寶如