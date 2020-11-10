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【推介跟進】友邦業績回暖 推介一周累升逾一成

股樓投資 18:21 2020/11/10

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上周友邦保險（01299）正式獲中國銀保監會批準，於四川設立分公司，成為內地首家擁有外資獨資人身保險公司的企業。上周刊出的「四川設分公司獲批 友邦全日大升6%破78元可追入」，文內建議讀者可於該股突破阻力10月尾的阻力位78元，便可追入。該股連升7日，今日升4.7%，收報87元。較上周的推介文章的收市價77.95元升逾11.6%，若讀者於78元追入，可獲逾一成回報。

【異動股】 四川設分公司獲批 友邦全日大升6%破78元可追入  詳情請看[下一頁]

另外，友邦昨日公布第三季業績，雖然今年首9個月公司的新業務價值按年跌34%，但公司業務正在復甦，而總加權保費收入更按年升8%，多間大行亦表現會留意友邦於中國市場的發展情況。

友邦第三季新業務價值 按年續降按季升22%  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

經濟 友邦保險（01299）

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