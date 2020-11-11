會計師改革派投訴理事會選舉不公　會計師公會：一直恪守「公平及平等待遇」原則

▲ 會計師公會選舉在即，惟被指安排向兩名現任副會長傾計

會計師公會理事會改選舉行在即，被視為改革派的公會理事鄭中正及區紀倫發公開信，向公會及公會會長江智蛟投訴候選人受到不公平對待。會計師公會回應指，公會在籌辦理事會選舉時一直恪守「公平及平等待遇」原則，候選人一旦宣布參選，將即時受到內部指引監管選舉相關的指引約束，並嚴禁藉著公會任何活動進行競選宣傳，但以上指引必須在不影響候選人履行公會的職務及公會的正常運作之前題下執行。

公會又指，會員論壇乃香港會計師公會的年度活動，但受到疫情影響計劃稍作延期。公會又指，今次的會員論壇除改於網上進行，其他安排則按往年的規格，並沒有作特別調整。

鄭、區兩人表示，理事會選舉提名候選人的程序已經開始，按香港會計師公會的一貫慣例及過往多年規則及政策，當競選候選人提名開始後，候選人或潛在候選人不能在提名期開始後在公會的活動或論壇擔任任何講者、辯論或研討者或成員。

然而，江智蛟上月27日向邀請全體會員參加「會員論壇」，論壇的研討成員包括兩位現任副會長林智遠及方蘊萱，而林、方兩人今年將競選理事會成員。同時，論壇將在選舉提名期開始後舉行。

鄭、區兩人認為，上述安排損害其他候選人及潛在候選人在選舉中的公平權利，並嚴重損害整個選舉過程的公平性和客觀性，會保留針對此投訴作出上訴或往後裁決的追究權力。

（新增會計師公會回應）

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編輯﹕謝智聰