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【輝瑞疫苗】英女王都無特權 英倡護老院長者優先接種

環球社會熱點 16:39 2020/11/12

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【輝瑞疫苗】英女王都無特權 英倡護老院長者優先接種

新冠肺炎疫苗有好消息，美國藥廠輝瑞（Pfizer，美：PFE） 及德國生物科技公司BioNTech（美︰BNTX）合作研發的新冠疫苗，保護效用率（efficacy rate）高達90%。誰可優先接種疫苗，成為下一個議題。英國政府建議，根據年齡來決定優先接種的次序，風險愈大的年齡群組應優先接種。英女王、王室成員，甚至曾經確診的首相約翰遜都不能插隊。

約翰遜：疫苗或非解藥 民眾不應鬆懈【下一頁】

輝瑞13億疫苗被西方國家瓜分 巴西商討購入【下一頁】

英國的疫苗及免疫聯合委員會（Joint Committee On Vaccination And Immunisation）9月時草擬了一份建議，認為可「簡單用年齡劃分優先接種的群組」。建議的接種次序為：

  • 1. 住在護老院的長者
  • 2. 所有80歲以上的長者及醫護人員
  • 3. 75歲以上長者
  • 4. 70歲以上長者
  • 5. 65歲以上長者
  • 6. 65歲以下但高風險的成人
  • 7. 65歲以下但中等風險的成人
  • 8. 60歲以上人士
  • 9. 55歲以上人士
  • 10. 50歲以上人士
  • 11. 其他（接種次序有待決定）

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）現年94歲，屬第二批可接種疫苗的人士；王儲查理斯王子（Prince Charles）今年71歲，屬第四批接種疫苗的人；56歲的約翰遜（Boris Johnson）也不能「打尖」。

美國大選後才有進展 CEO強調無關政治【下一頁】

輝瑞疫苗效用率高達90% 須相隔3周注射兩劑【下一頁】

文件補充，醫護人員是否享有更優先接種的權利，取決於有多少疫苗及當時疫情的嚴重程度。

有專家預計，疫苗面世的第一年，全球只有10%人口接種到；全球的藥廠料在2021年生產20億劑疫苗。

責任編輯：鄧燕君

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