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【疫市開展】美食佳餚巡禮明日登場! 連續5個星期體驗「線上+線下」活動

環球政經 17:14 2020/11/10

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一年一度由香港旅發局主辦的「香港美酒佳餚巡禮」於明日 (11日) 於網上舉行，受疫情影響，由往年4天延長至5個星期，以「線上+線下」形式舉行。不但提供一站式網上購物平台，而且推出全港逾500間餐廳的優惠，包括以低至半價優惠品嚐米芝蓮餐廳、在訂購時可享速遞服務。

更多詳情:

  • 圖片來源:旅發局
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旅發局表示，由明日(11日)早上10時起，市民可登入官網瀏覽飲、食、玩等三大內容，同時可觀賞由逾100間酒商提供數百款美酒及享有限時優惠，如優惠碼、指定酒品半價以及15款由官網提供的精選優惠。

Uber Eats用戶較去年增近4倍 港人最愛酸辣米線：【下一頁

【週末好去處】Flower Years 舉行「好Local啤酒節」鬼佬手工啤75折發售：【下一頁

此外，是次美食佳餚巡禮亦設有美食外送或外賣服務、以及網上大師班等，並由11月21日開始逢星期六、日，由34位名廚、酒評家及品酒師等分別輪流在網上開班，教授烹調美食及品嚐佳餚，市民亦可網上重温；在上堂前，市民可預先訂購食材或品酒套裝，送至府上，邊看影片邊著手學習。

 

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責任編輯：潘曉豐

 

 

香港 香港美酒佳餚巡禮 旅發局

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