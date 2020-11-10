【疫市開展】美食佳餚巡禮明日登場! 連續5個星期體驗「線上+線下」活動

一年一度由香港旅發局主辦的「香港美酒佳餚巡禮」於明日 (11日) 於網上舉行，受疫情影響，由往年4天延長至5個星期，以「線上+線下」形式舉行。不但提供一站式網上購物平台，而且推出全港逾500間餐廳的優惠，包括以低至半價優惠品嚐米芝蓮餐廳、在訂購時可享速遞服務。

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▲ 圖片來源:旅發局

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旅發局表示，由明日(11日)早上10時起，市民可登入官網瀏覽飲、食、玩等三大內容，同時可觀賞由逾100間酒商提供數百款美酒及享有限時優惠，如優惠碼、指定酒品半價以及15款由官網提供的精選優惠。

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此外，是次美食佳餚巡禮亦設有美食外送或外賣服務、以及網上大師班等，並由11月21日開始逢星期六、日，由34位名廚、酒評家及品酒師等分別輪流在網上開班，教授烹調美食及品嚐佳餚，市民亦可網上重温；在上堂前，市民可預先訂購食材或品酒套裝，送至府上，邊看影片邊著手學習。

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責任編輯：潘曉豐