【展覽恢復】香港美酒佳餚巡禮11月11日開鑼　米芝蓮餐廳餐單低至半價（附優惠攻略及網站連結）

▲ 「香港美酒佳餚巡禮」，將於明日（11月11日）結合線上和線下舉行。

展覽因疫情被延期或取消。由香港旅遊發展局（旅發局）主辦的「香港美酒佳餚巡禮」，將於明日（11月11日）結合線上和線下舉行。網站由明日早上10時起，供網民登入。今年展覽由往年4日延長至5星期，即至12月15日才完結。

刺激線上展覽銷情 增互動活動吸客

該活動涵蓋飲、食、玩三大內容。為了刺激銷情，優惠包含全港超過500間餐廳，米芝蓮餐廳亦提供低至半價的餐單。同時推出網上拍賣活動，香港酒業總商會在11月14日至12月11日，一連4星期每星期以不同主題拍賣不同年份的酒。

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至於其他網上優惠包括：

1）網上酒窖，提供逾100酒商的數百款美酒，部份更設有限定優惠，指定酒品半價。每周更有15個指定優惠。

2）美食外送/外賣，酒店和餐廳推出30款外賣或外送套餐，每個套餐的首50份買家將獲贈法國葡萄酒及酒杯一套六隻，同時享有免運費優惠。

3）網上大師班，由11月21開始逢星期六、日有34個「大師」，包括星級名廚、酒評家、品酒師等，輪流在網上開班，費用全免。

上述「網上大師班」的食材或品酒套裝，亦可在網上預先訂購，於11月21至22日舉行的首周大師班，其食材和品酒套裝將可於明日起在網站預購。套裝買家更可選擇與「大師」即時網上互動，名額有限。

責任編輯：馬意文