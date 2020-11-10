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【品牌有段故】華為擬千億出售榮耀業務　榮耀產品有多吸引？

商業 16:38 2020/11/10

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有報道指華為計劃以1000億元人民幣，出售旗下低端智能手機業務榮耀（Honor）。（榮耀香港facebook圖片）

有報道指華為計劃以1000億元人民幣，出售旗下低端智能手機業務榮耀（Honor），予手機經銷商神州數碼及深圳市政府牽頭的財團。為何榮耀價值千億，品牌的發展史是否如此風光？

【華為動向】華為鴻蒙2.0系統下月發布　9成型號手機可升級使用

受美國禁令影響　華為第3季度中國手機出貨量跌15%

榮耀本為華為旗下的智能手機副線，於2013年12月16日開始獨立運作，2014年起開始擴張海外市場，截至2015年6月，品牌已打進全球74個國家和地區，包括歐洲國家、印度和日本。2016年1月，榮耀在美國消費電子展上宣布品牌登陸美國市場，並在美國推出華為榮耀5X。

近年榮耀不斷發布新產品，去年於倫敦正式發布了榮耀20系列新手機，包括榮耀20和榮耀20 Pro，亦發布智慧屏（電視升級產品 ）。

榮耀產品主要透過網上銷售，因此能夠節省成本，使榮耀能夠以較低的價格銷售。榮耀香港facebook顯示部分熱賣商品，如HONOR 7S智能手機只售599元。豐澤亦有售榮耀產品，如HONOR 8S智能手機只售799元、HONOR Band 5智能穿戴只售239元。

【電子支付】華為測試手機八達通付款服務　支援多款新機型號

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

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