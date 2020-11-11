【BNO移民】整體年薪中位數逾32 萬元　英國10大行業入息中位數一覽

持BNO 的港人明年一月底起可申請居英權，定居5年後就可以申請入籍。想了解當地的入息如何？可以參考以下資料。

英國國家統計局每年都會調查各個行業及職業的入息及工時，按當局公布2020年暫時的數據顯示，英國各行業整體的年薪中位數均較2019年的上升，中位數由2019年的30,381英鎊（約31.1萬港元），上升至2020年的31,461英鎊（約32.3萬港元），即平均月薪有近2.7萬港元，較香港的多。

英國10大行業年薪中位數

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2020年的數據顯示，以採礦、採石業的年薪中位數為最高，有42,386英鎊（約43.5萬港元），以農業、林業、漁業的年薪中位數為最低，有26,041英鎊（約26.7萬港元）。

香港8大行業月入中位數

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不過要留意英國的稅項，英國僱主支薪時，會先扣起稅項及國民保險（National Insurance），餘下的才會是真正能收到且可用的薪金。 現時，英國入息的標準個人免稅額為 12,500 英鎊，多於免稅額就會納入可評稅的收入。按基本稅率 ，即月入年薪12,501 至50,000英鎊，為20%。另外，月薪在 792 至 4,167英鎊就要收取12%的國民保險。扣掉稅項後，每月所得的未必給想像的多。

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責任編輯：楊子瑩