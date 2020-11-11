  • 25°C
香港時間 : 20201111日 (三) 13:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【BNO移民】整體年薪中位數逾32 萬元　英國10大行業入息中位數一覽

環球政經 12:36 2020/11/11

分享：

持BNO 的港人明年一月底起可申請居英權，定居5年後就可以申請入籍。想了解當地的入息如何？可以參考以下資料。

英國國家統計局每年都會調查各個行業及職業的入息及工時，按當局公布2020年暫時的數據顯示，英國各行業整體的年薪中位數均較2019年的上升，中位數由2019年的30,381英鎊（約31.1萬港元），上升至2020年的31,461英鎊（約32.3萬港元），即平均月薪有近2.7萬港元，較香港的多。

英國10大行業年薪中位數

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【薪酬調查】政府最新統計 中層經理級月薪幾多？　呢個行業平均月入$91,900 (附5大行業收入表)【下一頁】

【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽【下一頁】

2020年的數據顯示，以採礦、採石業的年薪中位數為最高，有42,386英鎊（約43.5萬港元），以農業、林業、漁業的年薪中位數為最低，有26,041英鎊（約26.7萬港元）。

香港8大行業月入中位數

    點擊圖片放大
    +6
    +5

不過要留意英國的稅項，英國僱主支薪時，會先扣起稅項及國民保險（National Insurance），餘下的才會是真正能收到且可用的薪金。 現時，英國入息的標準個人免稅額為 12,500 英鎊，多於免稅額就會納入可評稅的收入。按基本稅率 ，即月入年薪12,501 至50,000英鎊，為20%。另外，月薪在 792 至 4,167英鎊就要收取12%的國民保險。扣掉稅項後，每月所得的未必給想像的多。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩

行業 畢業 移民 英鎊 港元 香港 英國 BNO

上一篇文章

【京東9618】雙十一開始6秒銷售額破億 京東續洗倉中午再挫8%

下一篇文章

【宏觀中國】打擊拖糧違法行為　下令明年春節前欠薪案件清零
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓財技】去年「甩名」自製首置　本來想慳稅　終反蝕約90萬
【買樓財技】去年「甩名」自製首置　本來想慳稅　終反蝕約90萬
【上車機會】市建局煥然懿居43伙貨尾市價七折發售　售價介乎355萬至798萬元　其中29伙為3房單位
【上車機會】市建局煥然懿居43伙貨尾市價七折發售　售價介乎355萬至798萬元　其中29伙為3房單位
【網民熱話】上車半年月供1.7萬有感而發　網民：供樓並非想像中辛苦
【網民熱話】上車半年月供1.7萬有感而發　網民：供樓並非想像中辛苦
【樓市故事】孝順女為方便照顧年長媽媽 670萬沽將軍澳廣場兩房搬回娘家
【樓市故事】孝順女為方便照顧年長媽媽 670萬沽將軍澳廣場兩房搬回娘家
【大行點睇】又一隻紅底股　大和首予呢間第二上市公司102元目標價
【大行點睇】又一隻紅底股　大和首予呢間第二上市公司102元目標價
【新股IPO】德琪醫藥6996抽唔抽？認購前五大不可不知
【新股IPO】德琪醫藥6996抽唔抽？認購前五大不可不知