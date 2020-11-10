惠康超級市場及Market Place by Jasons於11月11日推三重購物優惠，讓顧客可以安在家中，透過「惠康為您送」網店及Market Place by Jasons購物app，享受網購的樂趣及盡享雙11驚喜禮遇。

「惠康為您送」網店

第一重 【「惠康為您送」買滿$ 800全單「11% off」】 第二重 【 +$1換購】 凡於「惠康為您送」購物淨值滿$500或以上，即可以$1換購維他原味檸檬茶九包裝(9x250ml)兩排 （價值HK$38） 第三重 【買1送1】 多款精選貨品買1送1，包括： VIENNETTA千層雪糕650ml、雀巢牛奶公司高鈣牛奶(236ml)、美味米粟米條70gm、法國酒窖赤霞珠紅酒(750ml)等 此優惠只適用於「惠康為您送」網上購物服務。以單一發票及折實價計算，每單只限換一次。貨品數量有限，售／換完即止。此折扣優惠不適用於購買初生嬰幼兒奶粉、流動電話儲值咭及預付咭。優惠受條款及細則約束。

Market Place by Jasons購物app

第一重 【「Market Place by Jasons購物app」買滿$ 500全單「11% off」】 第二重 【+$11換購】 凡於用Market Place by Jasons 購物 app購物淨值滿$500或以上，即可以$11換購維他奶6包裝豆奶(6x250ml)3排 第三重 【買1送1】 多款精選貨品買1送1，包括：VIENNETTA千層雪糕650ml、雀巢牛奶公司高鈣牛奶(236ml)、美味米粟米條70gm、法國酒窖赤霞珠紅酒(750ml)等 此優惠適用於 Market Place by Jasons 手機應用程式服務。以單一發票及折實價計算，每單只限換壹次。售／換完即止。此折扣優惠不適用於購買初生嬰幼兒奶粉、流動電話儲值咭及預付咭。優惠受條款及細則約束。

關於惠康超級市場

惠康超級市場於1945年成立，現為本港歷史最悠久的超級市場連鎖集團。自1964年起，惠康已成為牛奶有限公司的全資附屬公司。惠康擁有約8,000名員工，旗下現有超過280間分店，遍佈香港每一個角落。

惠康每月服務顧客人次超過1,600萬，一直秉承為顧客提供一站式購物便利及以客為尊的服務承諾。惠康將繼續為顧客提供更多購物樂趣、更多物超所值的貨品及更佳的服務。

關於 Market Place by Jasons

Market Place by Jasons是牛奶國際控股有限公司旗下一家時尚生活超市，專注為顧客提供優質的產品和服務，自2007年在香港成立以來，Jasons Market Place以優質超市品牌見稱，我們致力打造愉快、舒適和現代化的購物環境，為客戶提供自選食物，獨特的國際食品、農產品和各式商品組合。

（資料由客戶提供）