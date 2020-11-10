【寵物保險】虛擬保險公司OneDegree推寵物保險「尊寵計劃」　年度醫療保額7萬元

愈來愈多港人成為「毛孩家長」或「貓奴」，不少人也會為家中至愛寵物買保險，增添保障。虛擬保險公司OneDegree Hong Kong今日宣佈推出全新寵物保險「尊寵計劃」，提供70,000港元的年度醫療保額，當中包括10,000港元癌症現金保障。

在新計劃推出前，「全方位計劃」為毛價保之中最高保額的寵物保險計劃，年度醫療保額達30,000港元。該公司表示「全方位計劃」獲得超過六成客戶的支持，同時亦留意到市場上對寵物保險有更高的保額需求，因此推出「尊寵計劃」。

OneDegree Hong Kong行政總裁李俠恩表示，曾處理好幾宗索償個案，單是一宗意外便用光了整個年度保障額，新計劃能承擔更大比重的醫療費用，讓「毛孩家長」無後顧之憂。該公司表示，目前收到的索償申請當中，76%的索償個案涉及5歲或以下的寵物，建議寵物主人趁毛孩仍年輕時盡早投保，因為主人不能預知毛孩何時遇上突發意外或感染疾病。

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保障項目及每月保費參考

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該公司即日起至2020年12月6日，推出保單75折優惠，新客戶在OneDegree Hong Kong網頁購買毛價保計劃並輸入優惠碼「ULTRA」可享折扣。

據OneDegree Hong Kong網站，購買寵物保險時，主人和寵物須符合以下條件，若符合以上要求，回答數條問題可獲得即時報價。

寵物只可以是狗或者貓

寵物年齡需介乎13週到11歲大

寵物不能是工作寵物或商業用途寵物

主人為年滿18歲的香港居民，並擁有有效的香港身分證

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責任編輯：葉卓偉