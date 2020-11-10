【新股IPO】輝煌明天1351暗盤　一手帳面賺980元

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輝煌明天 （新上市編號：01351） 暗盤，於耀才暗盤表現較好，收報1.59元，較招股價1.1元升44.6%，一手（2000股）帳面賺980元，高見1.6元，輝煌明天將於11月11日掛牌。
輝煌明天於今日公布招股結果，公開發售部分共錄得1.8萬人認購，超額認購30.32倍，配售部分僅獲足額認購。
|券商
|收報
|招股價
|升幅
|一手賺
|收盤時間
|富途
|1.58
|1.1
|43.6%
|960
|18：30
|耀才
|1.59
|44.6%
|980
|19：30
|輝立
|1.52
|38.2%
|840
|18：30
輝煌明天高低位追蹤
|券商
|最高位
|變幅
|一手賺
|最低位
|變幅
|一手賺／蝕
|富途
|1.68
|52.7%
|1160
|1.25
|+12.7%
|+280
|耀才
|1.60
|45.5%
|1000
|1.1
|+0%
|+0
|輝立
|1.60
|45.5%
|1000
|1.0
|-9.1%
|-200
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