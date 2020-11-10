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【新股IPO】輝煌明天1351暗盤　一手帳面賺820元

新股IPO 16:18 2020/11/10

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輝煌明天將於11月11日掛牌。

輝煌明天 （新上市編號：01351） 暗盤，於富途暗盤表現較好，現報1.51元，較招股價1.1元升37.3%，一手（2000股）帳面賺820元，高見1.54元或升880元，輝煌明天將於11月11日掛牌。輝煌明天於今日公布招股結果，公開發售部分共錄得1.8萬人認購，超額認購30.32倍，配售部分僅獲足額認購。

券商 現報 招股價 升幅 一手賺 收盤時間
富途 1.51 1.1 37.3% 820 18：30
耀才 1.3 18.2% 400 19：30
輝立 1.26 14.5% 320 18：30

輝煌明天追低位追蹤

券商 最高位 變幅 一手賺 最低位 變幅 一手賺／蝕
富途 1.54 40.0% 880 1.25 +12.7% +280
耀才 1.41 28.1% 600 1.1 +0% +0
輝立 1.44 30.9% 680 1.0 -9.1% -200

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