【新股IPO】輝煌明天1351暗盤 一手帳面賺820元
新股IPO 16:18 2020/11/10
輝煌明天 （新上市編號：01351） 暗盤，於富途暗盤表現較好，現報1.51元，較招股價1.1元升37.3%，一手（2000股）帳面賺820元，高見1.54元或升880元，輝煌明天將於11月11日掛牌。輝煌明天於今日公布招股結果，公開發售部分共錄得1.8萬人認購，超額認購30.32倍，配售部分僅獲足額認購。
|券商
|現報
|招股價
|升幅
|一手賺
|收盤時間
|富途
|1.51
|1.1
|37.3%
|820
|18：30
|耀才
|1.3
|18.2%
|400
|19：30
|輝立
|1.26
|14.5%
|320
|18：30
輝煌明天追低位追蹤
|券商
|最高位
|變幅
|一手賺
|最低位
|變幅
|一手賺／蝕
|富途
|1.54
|40.0%
|880
|1.25
|+12.7%
|+280
|耀才
|1.41
|28.1%
|600
|1.1
|+0%
|+0
|輝立
|1.44
|30.9%
|680
|1.0
|-9.1%
|-200
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